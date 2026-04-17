Conflicto docente en escalada: Rottaris advierte paro indeterminado, acampe y una crisis social “intolerable” en Tierra del Fuego

Río Grande, 17 de abril del 2026.- La dirigente del SUTEF Soledad Rotaris denunció el congelamiento salarial, la falta de paritarias y el deterioro de las condiciones educativas y sociales. Apuntó contra la inacción del gobierno provincial y exigió una ley urgente de financiamiento, mientras la docencia evalúa medidas extremas

El conflicto educativo en Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico y con tendencia a profundizarse. Así lo expresó Soledad Rotaris, dirigente del SUTEF, en diálogo con PERIODISMO que se emite por Radio Provincia, donde confirmó que el sector docente analiza avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas del gobierno provincial.

“Es una situación que está evaluando la docencia y está discutiendo”, señaló, en referencia a la posibilidad de una medida de fuerza prolongada, y explicó que “las decisiones se toman en el marco de asambleas, nosotros tenemos la práctica en la diaria de tener espacios de asambleas, de debates, donde la docencia define cuáles son las acciones gremiales a seguir a futuro”.

Congelamiento salarial y paritarias paralizadas

Uno de los ejes centrales del reclamo es la falta de actualización salarial y la ausencia de negociación paritaria.

“Venimos de cuatro meses de congelamiento salarial, hemos tenido un solo día de paritaria, que fue el diecinueve de febrero y al día de la fecha no hemos tenido una nueva convocatoria”.

Rotaris fue contundente al describir la última propuesta oficial, señalando que “se ponían restricciones, si no aceptar ese uno por ciento, no iba a haber ningún aumento”.

Y precisó el impacto concreto al describir que “estamos hablando de once mil cuatrocientos pesos aproximadamente”.

Ante este escenario, el reclamo es claro, dado que “nosotros estamos exigiendo la reapertura de paritaria, las familias ya no pueden esperar más”.

Crisis social y deterioro de las condiciones de vida

La dirigente vinculó directamente el conflicto educativo con una crisis social más amplia que atraviesa la provincia.

“Todas las familias en Tierra del Fuego están pasando por una situación difícil, la realidad es que nosotros tenemos salarios bajos”.

Y amplió el diagnóstico al detallar que “hay familias que están perdiendo los puestos laborales, familias que están en condiciones de salarios mucho más bajos dentro de la administración pública”.

Además, advirtió sobre el colapso de otros sistemas, expresando que “nadie te pone un monto de resolver lo que está sucediendo en la obra social, en la salud pública, que no da abasto”.

En ese sentido, si bien reconoció el impacto de las políticas nacionales, también cuestionó la falta de respuestas locales, dado que “tenemos un gobierno nacional que ha ajustado, pero lo que está claro es que este gobierno no ha sabido cómo resolver y hoy está en un cuello de botella”.

Ley de financiamiento educativo y falta de respuestas

Uno de los puntos clave del reclamo es la necesidad de avanzar con una ley de financiamiento educativo, para lo cual, dijo que “entendemos que el gobierno ha mandado un paquete de leyes, una ley de financiamiento educativo, pero al día de la fecha no hemos tenido respuesta”.

Rotaris recordó que el sindicato ya había presentado una propuesta propia, “la ley de financiamiento que presentó el sindicato fue presentada hace un año y diez meses”.

Y cuestionó la falta de avances al sostener que “que traten esta, la nuestra o una intermedia, pero ya tendría que haber una respuesta en relación a dónde sacar recursos”.

Además, puso en duda la eficacia del proyecto oficial, advirtiendo que “no vemos en esta ley de financiamiento, una resolución al problema de fondo”.

Infraestructura escolar y comedores en crisis

La situación edilicia y alimentaria en las escuelas fue otro de los puntos más críticos señalados por la dirigente.

“Las clases en muchos establecimientos están teniendo constante pérdida, por no tener en condiciones el edificio”.

También alertó sobre los comedores escolares, dado que “se les pide a algunas instituciones que bajen la cantidad de leche que toman los niños y las niñas”.

Y remarcó el impacto social, indicando que “sabemos que muchas familias no están llegando a fin de mes, quizás ese infante es lo único que recibe”.

Responsabilidades políticas y falta de previsión

Rotaris sostuvo que, si bien el contexto nacional influye, el gobierno provincial “no puede eludir su responsabilidad, las responsabilidades inician con el gobierno nacional, que el gobierno provincial no deja de tener responsabilidades, eso es claro”.

Y cuestionó la falta de planificación, insinuando que “no te puede sorprender después de dos años la falta de recursos, ¿qué hiciste para poder resolver eso que se avecinaba?”.

También criticó la ausencia de políticas para aliviar la situación de las familias, indicando que “no buscaron alternativas para dar soluciones, nosotros tenemos que decir que sí lo hemos propuesto”.

Entre los problemas estructurales mencionó el “endeudamiento creciente, las familias van y piden un crédito sobre otro crédito, hay una bicicleta ahí que lamentablemente todos los trabajadores están complejos”.

Vivienda, endeudamiento y promesas incumplidas

La dirigente también cuestionó la falta de políticas habitacionales, para lo cual manifestó que “el gobernador en algún momento propuso un plan de vivienda para la docencia, pero tampoco hubo políticas que den soluciones”.

Y vinculó este déficit con el “deterioro económico, los costos de los alquileres hacen que el compañero vaya y pida un crédito, o saque un adelanto con intereses altísimos”.

Ruptura del vínculo político y cambio de contexto

Consultada sobre el vínculo con el gobierno provincial, Rotaris lo atribuyó a un cambio de contexto político y al respecto expuso que “el cambio de posición política del gobierno de la provincia se da enmarcado en el cambio de un gobierno nacional”.

Y recordó advertencias previas, señalando que “en diciembre le hacíamos mención de todo lo que iba a suceder a futuro”.

Además, planteó un cuestionamiento de fondo que es que “no puede ser que siempre los trabajadores y trabajadoras seamos quienes pagamos el costo”.

Medidas de fuerza: paro, movilización y posible acampe

De cara a los próximos días, advirtió que “el conflicto podría escalar significativamente, nosotros el día lunes vamos a un paro de veinticuatro horas”.

Pero insinuó que “de no haber respuestas, las medidas se profundizarán, seguramente estaremos preparándonos, para un acampe, hasta que sea tratada la ley”.

También confirmó que el “paro por tiempo indeterminado está en evaluación, eso se va a evaluar”.

Mientras tanto, continuarán las acciones gremiales, “vamos a la semana que viene con desobligaciones y movilizaciones y el paro de veinticuatro horas con movilización en Ushuaia”.

“Ya es intolerante la situación”, resumió Rotaris, marcando el tono de un escenario donde la docencia exige definiciones urgentes y donde la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado y un acampe aparece cada vez más cercana.

Fuente: Periodismo Radio Provincia.