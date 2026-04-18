Concejales participaron de la reinauguración del Aeropuerto

La presidenta del Concejo Deliberante, concejal Guadalupe Zamora, junto a sus pares Federico Runin y Walter Abregú participaron de la reinauguración del aeropuerto, donde la terminal fueguina sumó mejoras en pista, tecnología y servicios para fortalecer la conectividad aérea de la región, tras una renovación integral que incluyó una inversión cercana a los 37 millones de dólares, con especial énfasis en la modernización de la pista.

En ese marco, Zamora destacó la relevancia estratégica de contar con una infraestructura aeroportuaria en óptimas condiciones, al señalar que “para nuestra comunidad no se trata de un lujo ni de un privilegio, sino de una necesidad fundamental para garantizar la conexión aérea con el continente”.

La titular del cuerpo deliberativo remarcó además el impacto positivo de la obra en el entramado productivo local, manifestando que “estas inversiones no solo mejoran la conectividad, sino que también generan empleo y dinamizan la actividad de empresas de nuestra ciudad, en un contexto complejo para distintos sectores”, expresó.

Además, destacó la “importancia estratégica de estas obras para potenciar la conectividad de Río Grande, facilitar el desarrollo productivo y acompañar el crecimiento del turismo en el norte de Tierra del Fuego”.

Durante la jornada, las autoridades mantuvieron un encuentro con representantes de la empresa a cargo de las obras, donde se abordaron los alcances de la inversión y los desafíos a futuro en materia de conectividad. En ese sentido, Zamora señaló “la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo articulado para incrementar la frecuencia de vuelos”.

Asimismo, dijo que “celebramos este importante avance para Río Grande y vamos a seguir trabajando en conjunto para consolidar un aeropuerto operativo, con más vuelos y mejores condiciones para todos los vecinos y vecinas”.

Finalmente, expresó que “la renovación del Aeropuerto Internacional de Río Grande representa un avance significativo para la ciudad, consolidándola como un nodo logístico clave en el extremo sur del país”, concluyó.