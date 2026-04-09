Concejales analizaron en comisión una amplia agenda de proyectos con participación de invitados

En el ámbito de la Comisión de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obra Pública, presidida por el concejal Maximiliano Ybars, se analizaron diversas iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, infraestructura y modernización del Estado municipal.

Entre ellas, se avanzó en el análisis de los proyectos vinculados a la creación de la Reserva Natural Urbana Cabo Domingo y el Digesto de Ambiente, ambos impulsados por la concejal Arce, debate que contó con la participación de invitados.

Asimismo, se analizaron las propuestas de los concejales Zamora y Löffler referidas al mejoramiento integral de infraestructura urbanas en barrios.

En el transcurso de la comisión, también se debatieron múltiples iniciativas de la concejal Vargas, de las cuales se pidió dictamen para ser tratados en próxima sesión como la construcción de cordón cuneta en calle Los Lupinos al 700, Arturo Andrade al 700 y Ramón García al 700, la denominación de una calle con el nombre de Juan Delgado.

En tanto fueron tratados los proyectos para la incorporación de códigos QR en espacios públicos y la creación de un régimen de habilitación comercial digital, instantáneo y gratuito, ambos proyectos impulsados por la concejal Vargas.

En el marco de esta comisión también se abordó el proyecto del concejal Bogado para la creación de un programa de finanzas seguras, enfocado en el uso responsable de billeteras virtuales y la ciberseguridad en jóvenes, también con la presencia de invitados, proyecto que obtuvo dictamen para ser tratado en la próxima sesión ordinaria.

Por parte del concejal Ybars, se trato los proyectos para la generación de un espacio público de integración cultural y gastronómico, la construcción de módulos sanitarios en el Parque de los 100 Años, la creación de un plan estratégico de pavimentación y la solicitud de excepción a normativa vigente para un inmueble particular.

También se trató la iniciativa de los concejales Zamora y Löffler para la implementación de un sistema de recupero por prestaciones de salud municipal, proyecto que obtuvo dictamen para la próxima sesión ordinaria y la creación de un Paseo Costero Educativo.

Finalmente, en la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial, presidida por el concejal Federico Runin, se trataron distintos asuntos orientados al ordenamiento del tránsito y la seguridad vial.

Entre ellos, la modificación de normativas vinculadas al servicio de taxis y remises, la creación de un programa integral de concientización vial, y estudios de factibilidad para el ordenamiento de calles en el barrio Mutual, todos de autoría del propio Runin. Además, se analizaron pedidos de informes al Ejecutivo Municipal sobre el cumplimiento de ordenanzas relacionadas con garitas de colectivo y el programa “Aprendo a conducir”, siendo que estos últimos dos proyectos obtuvieron dictamen para ser tratados en la sesión siguiente.

Cabe destacar que varios de los asuntos fueron tratados de manera conjunta entre distintas comisiones, en función de la transversalidad de las temáticas abordadas.

De esta manera, el Cuerpo de Concejales continúa consolidando el trabajo en comisión como herramienta clave para el análisis profundo de los proyectos legislativos, promoviendo instancias de participación y construyendo consensos en beneficio de la comunidad de Río Grande.