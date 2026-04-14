CON MÁS DE 700 INSCRIPTOS, DIO INICIO LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

Rio Grande 14/04/2026.- El Municipio de Río Grande comenzó con las capacitaciones que se ofrecen en el marco de la Escuela Municipal de Emprendedores, una propuesta integral que articulan distintas áreas en pos de acercar herramientas de formación, capacitación laboral y desarrollo productivo a vecinos y vecinas de la ciudad. Cabe destacar que aún hay cupos disponibles para diversas formaciones, a través de: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/.

La primera jornada se desarrolló en el Centro Integral de la Mujer, donde comenzó el trayecto formativo en emprendedurismo, marcando el inicio de una nueva edición de esta política pública que combina formación en oficios y desarrollo emprendedor.

El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, y de la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars. La propuesta se articula entre distintas áreas del Municipio, entre ellas la Secretaría de Gestión Ciudadana.

La Escuela Municipal de Emprendedores se consolida como una política integral que acompaña procesos colectivos de formación y desarrollo, brindando herramientas para la adquisición de oficios y la generación de emprendimientos sostenibles, en función de las distintas etapas de cada proyecto. La propuesta se organiza a partir de una ruta formativa que permite acompañar a las y los participantes desde la idea inicial hasta la consolidación de sus emprendimientos, integrando capacitación, asesoramiento y acompañamiento técnico.

Las capacitaciones se desarrollan de manera descentralizada en distintos espacios municipales, con el objetivo de garantizar el acceso en cada barrio y promover la participación de toda la comunidad. Además, se articulan con el sector privado y cuentan con el aval de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tierra del Fuego, lo que permite que quienes finalicen y aprueben las capacitaciones accedan a certificaciones respaldadas por esta institución.

Durante esta primera etapa, se registró una alta demanda por parte de vecinos y vecinas, quienes se inscribieron en pocas horas a través del Portal Ciudadano, reflejando el interés por acceder a herramientas concretas de formación y desarrollo.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo Facundo Armas expresó: “estamos atravesando un contexto social y económico complejo; por ello creemos que la capacitación es una herramienta fundamental para afrontarlo de manera colectiva. Desde el Municipio trabajamos en comunidad, articulando distintas áreas y actores, para poner a disposición herramientas concretas que permitan generar oportunidades, fortalecer el trabajo local y acompañar el desarrollo de nuestra ciudad”.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro sostuvo: “creemos que una Río Grande con oportunidades se construye con un Estado presente. Por ello, entendemos que la formación laboral es una herramienta clave para que nuestras juventudes puedan proyectar su futuro en la ciudad” y subrayó que “esta política municipal apuesta a generar oportunidades concretas, acercando capacitaciones y trayectos formativos a cada barrio, para que las y los jóvenes puedan adquirir herramientas que ayuden a construir su proyecto de vida”.

Finalmente, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario Ivana Ybars señaló que “esta propuesta parte de reconocer las necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables -personas mayores, con discapacidad, juventudes, mujeres y disidencias- que muchas veces están atravesadas por desigualdades económicas, sociales y de género que dificultan el acceso a instancias de capacitación y crecimiento. Por eso diseñamos una política pública con enfoque territorial, cercana a cada barrio y pensada para acompañar trayectorias diversas”

En tanto, remarcó que “la incorporación de espacios de cuidado será fundamental para garantizar que más vecinas y vecinos, especialmente quienes tienen responsabilidades de cuidado, puedan participar y sostener sus procesos formativos. El desarrollo local también se construye removiendo barreras y generando condiciones de igualdad para que cada persona pueda proyectar su futuro”.

Durante el lanzamiento se dio inicio a talleres en oficios en distintos espacios municipales, así como en la Fundación Mirgor, ampliando la oferta formativa y consolidando una red de capacitación en toda la ciudad.

Finalmente, desde el Municipio informaron que vecinos y vecinas aún pueden inscribirse y conocer la oferta disponible a través del Portal Ciudadano, donde se irán sumando nuevos cursos y cupos a lo largo del año, fortaleciendo esta política pública de alcance territorial.