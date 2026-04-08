CON MÁS DE 220 ATENCIONES, EL MUNICIPIO FINALIZÓ LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO

Rio Grande 08/04/2026.- La iniciativa permitió la realización de 173 tests de HPV y 52 estudios de PAP, consolidando el acceso a controles preventivos y la detección temprana como ejes centrales de la política sanitaria local.

El Municipio de Río Grande llevó adelante una nueva edición de la Campaña de Prevención y Detección Precoz de Cáncer Cervicouterino (CCU) y Virus del Papiloma Humano (HPV). Se trata de una política orientada a fortalecer el acceso a la salud y promover el diagnóstico temprano.

Durante la campaña se atendieron a 225 personas, quienes accedieron a controles fundamentales para la prevención de esta enfermedad. En ese sentido, se realizaron 173 test de HPV y 52 estudios de PAP, en pos de garantizar herramientas claves para el cuidado integral de la salud.

En relación a los test HPV, 28 de los resultados fueron positivos para cepas de alto riesgo, lo cual representa un 16,2% del total. Estos datos refuerzan la importancia de sostener e intensificar estas campañas ya que permiten detectar, de manera temprana, posibles factores de riesgo y avanzar en el seguimiento y tratamiento oportuno.

La implementación de esta estrategia sanitaria reafirma el compromiso del Municipio con el desarrollo de políticas públicas que priorizan la prevención, el acceso equitativo y la cercanía con la comunidad, acercando servicios de salud esenciales a quienes más lo necesitan.

Es importante destacar que, desde el sistema de salud municipal, se continuará trabajando en el acompañamiento y seguimiento de las personas con resultados positivos; con le objetivo de garantizar el acceso a los controles y realizar las derivaciones correspondiente al segundo nivel de atención, si la persona lo requiere.

Mediante estas acciones, el Estado Municipal consolida un modelo de salud basado en la promoción, la prevención y el diagnóstico precoz, los cuales son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.