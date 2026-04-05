Con la soga de Javier Milei al cuello: Los envíos a las provincias cayeron un billón de pesos.

La recaudación cayó 7,5% interanual en el primer trimestre. Los recursos que se coparticipan con provincias y municipios retrocedieron 6,4% contra la inflación. Las arcas provinciales y municipales se sostienen con impuestos y tasas que Javier Milei quiere erradicar. Con paritarias abiertas y arcas flacas, intendentes de todo el país advierten que no saben cómo pagarán aguinaldos.

La Nación enviará por adelantado hasta $400 mil millones a un grupo de provincias de distinto color político ( Catamarca , Chaco , Tierra del Fuego y otras), tal como hizo con Entre Ríos en febrero.

Pero el problema de fondo no se resuelve con el anticipo de recursos que son de las provincias y los municipios. Como contó Laura Terenzano en Letra P , el intendente del municipio entrerriano Sauce de Luna , Alcides Alderete , anunció que pagará parte del sueldo de los trabajadores municipales con un bono alimentario de $50.000 que podrán canjear en comercios de la zona. Un pataconcito.

La medida se conoció un día después de que, en Paraná , el Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (Cofein) emitiera un documento durísimo contra el Estado nacional .

Intendentes en llamas. Alcides Alderete, de Sauce de Luna, una pequeña localidad del norte de Entre Ríos, pagará parte de los salarios con bono alimentario.

“Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona (y) atravesamos una asfixia financiera crítica”, empieza la publicación.

Cerca de Pablo Javkin, el intendente de Rosario, hablaron de un in crescendo sin horizonte de solución. El consumo cae. La recaudación asociada a la actividad (el IVA nacional y coparticipable, los Ingresos Brutos provinciales y compartidos con los municipios, las tasas) retrocede.

En paralelo, la Nación se retira: dejó de solventar parte de los sueldos docentes al interrumpir el Fondo de Incentivo Docente desde el inicio de la gestión de Javier Milei y eliminó las transferencias para subsidiar el transporte público. Y, de manera indirecta, desfinanció a las familias y presionó más sobre los municipios.

Los gastos que Javier Milei no cubre

Por ejemplo, con el ahogamiento al PAMI. “Los municipios tenemos que hacernos cargo de todo lo que se recorta en salud. Los hospitales municipales tenemos que atender pacientes oncológicos, con remedios carísimos. Es un costo alto que pasa desde el PAMI hacia las administraciones municipales”, relataron.

“Pronto no se van a poder pagar los sueldos”, advirtió un intendente que ve crecer cada mes el rojo de sus cuentas. No solo por los servicios que debe tomar (obras, salud, educación), sino por la merma en la recaudación propia, por el aumento de la mora o de la informalidad.

Los jefes comunales volvieron sobre un reclamo que capitanearon los gobernadores —ahora, más dóciles— antes de las elecciones: la coparticipación de los ATN y el reparto de la porción del impuesto a los combustibles que debería destinarse a obras viales y que Caputo usa para que las cuentas nacionales cierren.

Impacto del ajuste en las cuentas provinciales

“Los envíos a las provincias cayeron en un billón de pesos y los gobernadores están con las paritarias abiertas. Tienen los mismos recursos reales que durante la pandemia, pero con muchas más responsabilidades porque la Nación se corrió del transporte, la salud y la educación”, resumieron cerca de un gobernador patagónico.

Las transferencias de recursos coparticipables, en valores similares a los de la pandemia.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, le relató a Letra P la evolución de la caja. Las transferencias automáticas desde Nación cayeron 7,4% real en el trimestre, apalancadas por la menor recaudación de IVA y Ganancias. “En Ingresos Brutos, la baja fue algo menor al 6%”, dijo.

Córdoba reportó datos para el primer bimestre, con caídas del 8% real en lo que recibe de impuestos nacionales y del 4% para tributos provinciales. Según Politikon, las transferencias automáticas a la provincia del centro del país cayeron 7,5% en el trimestre.

Las transferencias automáticas a las provincias están por el suelo.

Un jefe municipal de peso dentro del Foro de Intendentes Radicales de Córdoba, que agrupa a más de 150 localidades de la provincia, le dijo a Letra P que en su mayoría son “coparticipación-dependientes” y están “con lo justo”. El manejo de la caja es día a día, afirmó.

En la provincia de Buenos Aires, la caída fue algo menor, del 5%. Los recursos propios salieron relativamente empatados contra el primer trimestre de 2025, indicaron fuentes gubernamentales, por el impacto de la ley tributaria que sancionó el parlamento provincial, a diferencia de 2025.

En Entre Ríos, el pataconcito de Sauce de Luna impactó. “Los sueldos hoy no están en riesgo”, indicaron, pero intendentes de otras localidades pusieron sobre la mesa las dificultades para pagar el medio aguinaldo de junio.

“Todavía falta, pero, si sigue así, van a tener problemas para pagar”, admitió un operador político cercano a la Casa Rosada. Es algo que la Nación intenta desactivar con los adelantos de coparticipación, a la espera de que la economía dé la vuelta y las recaudaciones se recompongan.

Luis Caputo contra las tasas municipales

Así como vuelve el reclamo de las administraciones subnacionales por la falta de recursos, es recurrente el reclamo del Palacio de Hacienda contra los municipios por las tasas.

Este martes, mientras los intendentes terminaban de redactar el duro documento contra el gobierno de Milei, Caputo y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, recibieron a los grandes supermercadistas, cuyas ventas acumulan caídas desde fines de 2023.

“Nos plantearon que el principal problema que hoy los afecta son las altas tasas que aplican los municipios”, escribió Caputo en X.

“El principal problema es que no vendemos. Van 27 meses consecutivos de recesión”, rebatió el ejecutivo de una gran cadena. Otra vez, los datos chocan contra el relato del ministro de Economía. “Que te aumenten dos puntos una tasa que no tiene contraprestación cuando vos peleás por tu vida no ayuda”, se quejó.

Caputo apuntó, principalmente, contra jefes comunales del peronismo. “Las quejas recayeron fundamentalmente sobre los intendentes de Lanús (Julián Álvarez, con 6,36% de tasa municipal) y de Pilar. Federico Achával les cobra 4,50% + Adicional Fondo Educativo de $435.997 y percepción al cliente del 2% por tasa ambiental. ¡Absolutamente descabellado!”, escribió.

Los juegos del hambre

El reclamo de la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU) por las tasas es permanente. En un escenario de menores ventas, la lucha por el margen se jibariza. La caída del consumo impide trasladar a precios cualquier cambio impositivo o en los costos.

No hay margen para pagar más impuestos. Si los comercios chicos aplican descuentos por pago en efectivo para quedar fuera del radar, los grandes amplifican sus reclamos contra los intendentes y los gobernadores. Estos, a su vez, tienen que pagar sueldos, servicios y obras que la Nación ya no presta.

Y, con la recaudación en picada, el ancla fiscal se convierte en eso: un ancla. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los ingresos por IVA y Ganancias deberían crecer 8,8% y 13,3% real, respectivamente, entre abril y diciembre para cumplir con las metas del Presupuesto. Caso contrario, habrá que gastar menos para alcanzar el superávit.

El IVA y Ganancias, muy por debajo de lo esperado.

Menos gasto es, entre otras cosas, menos transferencias no automáticas a las provincias. Estas cayeron 59,1% en el primer trimestre, según Politikon.