CON LA LLEGADA DEL FRÍO, SE RECUERDA CÓMO PREVENIR INCIDENTES POR MONÓXIDO DE CARBONO

Defensa Civil Municipal brinda una serie de consejos para que las vecinas y vecinos tengan en cuenta al momento de calefaccionar sus hogares. Las mismas a saber son:

– Está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños.

– Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. En caso de utilizarlos, es muy importante apagarlos mientras la familia duerme.

– Evitar calefaccionar los ambientes con el horno o las hornallas de la cocina.

– Los artefactos de gas como calefones, calefactores, termotanques y equipos de calefacción central (calderas) también se deben revisar anualmente por un gasista matriculado.

– Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación. Es fundamental para que se renueve el aire.

– Ventilar la vivienda una vez al día. Es importante tener buena ventilación en el hogar, dejando siempre una ventana mínimamente abierta para que circule el aire.

– Revisar el color de la llama de los artefactos, la cual siempre debe ser azul. Asimismo, controlar si hay manchas negras en la pared lo que puede indicar mala combustión. También se recomienda verificar el estado de los caños de ventilación de los artefactos a combustión, asegurándose de que no se encuentren rotos o deteriorados y controlar el correcto aislamiento de los mismos —especialmente en su paso por paredes y pisos— para prevenir principios de incendio.

Cabe recordar que ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono por la presencia de síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad y cansancio, se debe retirar a los afectados del ambiente y trasladarlos a un sitio donde puedan respirar aire limpio.

Ante situaciones de emergencia, pueden comunicarse con la línea 103 de Defensa Civil Municipal o con el 107 del Hospital Regional Río Grande.