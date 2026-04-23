Con industria manufacturera y comercio en rojo, la actividad económica cayó 2,6% en febrero

La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

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Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.).

Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE.

El índice cortó así una tendencia que se venía consolidando desde diciembre de 2025, con dos meses consecutivos con números positivos.

“Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida ”, destacó el ministro Luis Caputo.

“En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, subrayó el funcionario.

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.).

Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE.

El índice cortó así una tendencia al alza que se venía consolidando desde diciembre de 2025, con dos meses consecutivos con números positivos.

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“Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida ”, destacó el ministro Luis Caputo.

“En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, subrayó el funcionario.

EMAE de febrero: cómo fueron los números, sector por sector

Pesca (B) — +14,8%

Explotación de minas y canteras (C) — +9,9%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (A) — +8,4%

Intermediación financiera (J) — +6,0%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (O) — +1,0%

Hoteles y restaurantes (H) — +1,0%

Servicios sociales y de salud (N) — +0,9%

Enseñanza (M) — +0,1%

Construcción (F) — −0,6%

Transporte y comunicaciones (I) — −0,8%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (K) — −0,5%

Adm. pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (L) — −1,5%

Electricidad, gas y agua (E) — −0,7%

Impuestos netos de subsidios (T) — −4,2%

Comercio mayorista, minorista y reparaciones (G) — −7,0%

Industria manufacturera (D) — −8,7%

Fuente: Cronista