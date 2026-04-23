Con industria manufacturera y comercio en rojo, la actividad económica cayó 2,6% en febrero

En febrero de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 2,1% en la comparación interanual (i.a.) y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada (s.e.), informó este jueves el INDEC.
Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.).
La actividad de Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.).