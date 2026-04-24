CON APOYO DEL MUNICIPIO, SE CONSOLIDA LA PRODUCCIÓN PORCINA LOCAL

Rio Grande 24/04/2026.- En la zona sur de Río Grande, el Municipio llevó adelante un encuentro de trabajo junto a más de 30 productores porcinos de la ciudad, en el marco del programa Carne Porcina Local, una iniciativa que busca consolidar una actividad económicamente viable, sanitariamente apta y ambientalmente segura. La gestión del intendente Martín Perez reafirma la soberanía alimentaria como eje central, fortaleciendo la producción porcina y el trabajo junto al sector productivo.

La reunión fue encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, junto al director general de Soberanía Alimentaria, Ignacio Orué y el equipo técnico del área, quienes dialogaron con productores y productoras sobre el presente del sector y las perspectivas de crecimiento de la actividad.

Este programa, considerado modelo a nivel patagónico, tiene como objetivo central fortalecer la producción de alimentos frescos, sanos, seguros, soberanos y de calidad para la comunidad, a partir del acompañamiento integral a más de 50 productores porcinos de la ciudad. En ese sentido, el Municipio impulsa acciones concretas orientadas a mejorar la productividad y rentabilidad de los emprendimientos, promoviendo el desarrollo de una cadena de valor sólida y sostenible.

Entre las principales líneas de trabajo se destacan el control de la faena en la planta municipal -única habilitada en la provincia para la faena porcina con certificación- el fortalecimiento de los canales de comercialización, la fiscalización de las condiciones sanitarias de los establecimientos productivos y la asistencia técnica permanente a los criadores. En materia sanitaria, se articula con distintas áreas municipales que supervisan los procesos, garantizando una producción segura y de calidad.

Desde el inicio de la actual gestión municipal, se han implementado mejoras significativas tanto en la infraestructura productiva de los establecimientos como en el equipamiento, lo cual permitió optimizar la calidad de los animales y los procesos. Asimismo, se realizaron inversiones en la planta de faena municipal para garantizar estándares que posibiliten una comercialización segura y certificada.

Durante el encuentro, los productores plantearon inquietudes vinculadas a recientes normativas del SENASA que establecen restricciones para el traslado de animales hacia la planta de faena y el retiro posterior de los productos. Frente a este escenario, el Municipio presentó alternativas de trabajo conjunto para sostener la actividad dentro de los marcos regulatorios vigentes, garantizando procesos seguros y formalizados.

En esa línea, se remarcó que todo producto fresco generado en la ciudad cuenta con mercado, lo cual impulsa directamente la generación de empleo local. A su vez, se fortalecen las cadenas cortas de comercialización, acercando de manera directa a productores y consumidores.

Como parte de esta estrategia, el Municipio cuenta con un punto de venta en el centro de la ciudad, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), donde durante toda la semana vecinos y vecinas pueden acceder a productos frescos, sanos y locales elaborados por productores de Río Grande. En paralelo, se invitó a otros productores y chacareros que cuenten con planteles porcinos a sumarse a este programa, que ofrece múltiples herramientas para potenciar la actividad.

El Municipio entiende la producción local de alimentos y la construcción de la soberanía alimentaria como un proceso de transición colectiva, que se construye de manera articulada entre todos los actores de la comunidad. En este marco, la producción porcina presenta un enorme potencial para abastecer a la ciudad y proyectarse a escala provincial e incluso hacia nuevos mercados estratégicos, como el abastecimiento a cruceros antárticos. > Prensa Municipal RGA 🗞: Asimismo, se destacó que estos espacios de encuentro son fundamentales para el fortalecimiento del sector. Desde el Municipio se agradeció la participación de los productores, remarcando la importancia del diálogo directo para conocer la realidad operativa y cotidiana de quienes llevan adelante la producción. Por ello, se puso en valor el trabajo del equipo técnico que mantiene un contacto permanente con el sector, acompañando los procesos productivos y atendiendo las problemáticas que puedan surgir.

En un contexto complejo, atravesado por el desfinanciamiento de programas nacionales vinculados a la producción de alimentos -tanto en su etapa primaria como en los procesos de agregado de valor-, el Municipio reafirma su compromiso de sostener y fortalecer las políticas públicas locales que acompañan al sector productivo.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “la soberanía alimentaria es una construcción colectiva que requiere planificación, acompañamiento y decisión política. En un contexto insular como el nuestro, es además un eje central de gestión. La producción porcina tiene un enorme potencial en nuestra ciudad y en la provincia que es clave para generar trabajo, fortalecer la economía local y garantizar alimentos de calidad para nuestra comunidad”.

Finalmente, subrayó que el fortalecimiento de este sector forma parte de una política pública impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, quien ha planteado como prioridad continuar desarrollando la soberanía alimentaria como un eje estratégico para la generación de empleo y el desarrollo local.

A través de estas acciones, el Municipio de Río Grande continúa consolidando políticas orientadas a la ampliación de la matriz productiva, promoviendo el arraigo, la producción local y el trabajo como pilares del desarrollo de la ciudad.