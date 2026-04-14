Como se llegó a un 700% de inflación acumulada desde 2023 a 2026 en Argentina.

El acumulado superior al 700 % se explica porque cada año la inflación se sumó sobre la base ya encarecida del anterior, generando un efecto compuesto. En números:

2023: 211,4 %

211,4 % 2024: 254,2 %

254,2 % 2025: 148,5 %

148,5 % 2026 (enero–marzo): 9,4 %

Al multiplicar estos factores, los precios se encarecieron más de 8 veces respecto a 2022, lo que da un acumulado superior al 700 %.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar