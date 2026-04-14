Como se llegó a un 700% de inflación acumulada desde 2023 a 2026 en Argentina.

En este informe, explicamos porque, el acumulado de la inflación en la era Milei supera el 700% y tambien se refutan informes mal intencionados que hablan de efectos contrarios
Ejemplo paso a paso.
- 2023: inflación anual de 211,4 % → los precios se multiplicaron por más de 3 veces respecto a 2022.
- 2024: inflación de 254,2 % → se aplica sobre precios ya triplicados, lo que los lleva a multiplicarse casi por 9 respecto a 2022.
- 2025: inflación de 148,5 % → se suma sobre una base ya 9 veces más cara, llevando el acumulado a más de 15 veces respecto a 2022.
- 2026 (enero–marzo): 9,4 % adicional → consolida un acumulado superior al 700 % desde enero de 2023.
Concepto clave
La inflación acumulada se calcula con la fórmula de variación compuesta:
donde i es la tasa anual (o trimestral en el caso de 2026). Al multiplicar los factores, el resultado supera el 700 %, es decir, los precios se multiplicaron más de 8 veces en poco más de tres años.
Implicancias
- El salario real perdió gran parte de su poder adquisitivo.
- Los consumos populares (ferias, mercados alternativos) crecieron como respuesta.
- El comercio formal enfrenta caída de ventas y presión por costos.
El acumulado superior al 700 % se explica porque cada año la inflación se sumó sobre la base ya encarecida del anterior, generando un efecto compuesto. En números:
- 2023: 211,4 %
- 2024: 254,2 %
- 2025: 148,5 %
- 2026 (enero–marzo): 9,4 %
Al multiplicar estos factores, los precios se encarecieron más de 8 veces respecto a 2022, lo que da un acumulado superior al 700 %.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar