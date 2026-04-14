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Como se llegó a un 700% de inflación acumulada desde 2023 a 2026 en Argentina.

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/04/2025.- Se llega a superar el 700 % acumulado entre 2023 y marzo de 2026 porque cada año la inflación se sumó sobre la base ya encarecida del anterior. Es decir, no se trata de una simple suma aritmética, sino de un efecto compuesto: los precios suben un porcentaje anual respecto del nivel ya incrementado del año previo.

En este informe, explicamos porque, el acumulado de la inflación en la era Milei supera el 700% y tambien se refutan informes mal intencionados que hablan de efectos contrarios
Ejemplo paso a paso.
  • 2023: inflación anual de 211,4 % → los precios se multiplicaron por más de 3 veces respecto a 2022.
  • 2024: inflación de 254,2 % → se aplica sobre precios ya triplicados, lo que los lleva a multiplicarse casi por 9 respecto a 2022.
  • 2025: inflación de 148,5 % → se suma sobre una base ya 9 veces más cara, llevando el acumulado a más de 15 veces respecto a 2022.
  • 2026 (enero–marzo): 9,4 % adicional → consolida un acumulado superior al 700 % desde enero de 2023.

Concepto clave

La inflación acumulada se calcula con la fórmula de variación compuesta:

Acumulado=(1+i2023)⋅(1+i2024)⋅(1+i2025)⋅(1+i2026)−1

donde i es la tasa anual (o trimestral en el caso de 2026). Al multiplicar los factores, el resultado supera el 700 %, es decir, los precios se multiplicaron más de 8 veces en poco más de tres años.

Implicancias

  • El salario real perdió gran parte de su poder adquisitivo.
  • Los consumos populares (ferias, mercados alternativos) crecieron como respuesta.
  • El comercio formal enfrenta caída de ventas y presión por costos.

El acumulado superior al 700 % se explica porque cada año la inflación se sumó sobre la base ya encarecida del anterior, generando un efecto compuesto. En números:

  • 2023: 211,4 %
  • 2024: 254,2 %
  • 2025: 148,5 %
  • 2026 (enero–marzo): 9,4 %

Al multiplicar estos factores, los precios se encarecieron más de 8 veces respecto a 2022, lo que da un acumulado superior al 700 %.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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