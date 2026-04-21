COMISIONES: Distribución presupuestaria, discapacidad y RIGI en debate Parlamentario

Ushuaia, 21/04/2026.- El presidente de la Comisión de Presupuesto Nº 2, Matías Lapadula (PG) propuso un nuevo encuentro de ese espacio de debate a realizarse el jueves 23 a las 12. Está previsto comenzar con el análisis de cuatro proyecto de Ley vinculados a la distribución presupuestaria; derechos de personas con discapacidad; transferencia de recursos por parte de la Provincia y adhesión a la Ley nacional que promueve el régimen de incentivo para grandes inversiones.

Cabe mencionar que el primero de los temas a tratar es el asunto Nº 109/26, proyecto de Ley presentado por el bloque del PJ que tiene como eje central, discutir la distribución presupuestaria de la Provincia, con el objetivo de sostener las autonomías municipales.

Según indica el memorando Nº 23/26 a las 14 h está previsto iniciar el debate en torno al asunto Nº 167/25, que busca promover la contratación laboral de personas con discapacidad en el sector privado.

Asimismo, informaron que otro de los temas de la agenda propuesto por Matías Lapadula se conforma con el asunto Nº 366/25 iniciativa que aborda los procedimientos, determinación y plazos de transferencia de recursos previstos en la Constitución Provincial.

Finalmente, expondrán sobre el asunto Nº 16/26 proyecto de Ley que busca adherir a la norma nacional Nº 27.742, titulo VII, artículo Nº 164, Régimen de incentivo para grandes inversiones impulsado por el bloque de LLA.