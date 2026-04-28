Comisión 6: Villegas cuestionó el gasto en directores y la desatención a jubilados policiales territoriales

Ushuaia 28/04/2026.- En el marco de la reunión de la Comisión N°6 de la Legislatura provincial, el legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los jubilados policiales de origen territorial y cuestionó decisiones del Gobierno provincial en materia previsional.

A través de publicaciones en su cuenta de la red social X, Villegas expuso que “se pagan gastos de representación por $18.000.000 mensuales a los directores de la Caja de Policía y no se pagan a los jubilados territoriales”, calificando esta situación como “absolutamente arbitraria”.

En ese contexto, también se refirió a declaraciones del ministro Canals, quien planteo que “no hay chances que el Gobierno pueda acompañar el déficit de la Caja de Policía”. Para el legislador, esta definición resulta “preocupante”, especialmente ante la falta de un plan de gestión orientado a resolver la deuda con el personal policial retirado de origen territorial.

Villegas puso el foco en el trasfondo del conflicto, que se remonta a un esquema previsional acordado en 1994 entre Nación y Provincia. Dicho acuerdo establecía que el haber de retiro del personal policial debía integrarse mediante aportes a dos sistemas: un 12% destinado al Ministerio del Interior y un 13% a una caja compensadora.

Según denuncian los afectados, esta última dejó de abonar su parte de manera unilateral, alegando problemas financieros, lo que derivó en que cientos de jubilados perciban solo una fracción de sus ingresos.

El legislador respaldó el planteo del sector, que considera la falta de pago como un acto discriminatorio e imparcial, dado que tanto el personal policial de origen provincial como el de origen territorial realizaron aportes en condiciones similares.

Finalmente, Villegas insistió en la necesidad de avanzar en soluciones concretas que garanticen el cumplimiento de los derechos previsionales de los jubilados policiales y reclamó mayor responsabilidad por parte del Ejecutivo provincial para abordar una problemática que lleva meses sin resolverse.