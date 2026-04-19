COCINA CON HONGOS: UNA INVITACIÓN A DESCUBRIR EL MUNDO FUNGI Y SU VALOR EN LA PRODUCCIÓN LOCAL

Tierra del Fuego 19/04/2026.- En el marco de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Producción y Ambiente para el fortalecimiento de las MiPyMEs de la provincia, y tras la amplia convocatoria de las IV Jornadas de Hongos Comestibles realizadas en marzo, la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), invitan a la comunidad a participar de dos encuentros con clases abiertas de cocina con hongos, en el marco de la conmemoración del Día del Micólogo.

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, expresó que “en esta ocasión buscamos acercar los hongos cultivados a la comunidad en general, volviendo a poner en valor un trabajo realizado en 2022: un recetario digital con hongos comestibles. Se trata de una producción que contó con el acompañamiento de catorce destacados cocineros de Tierra del Fuego y que se encuentra disponible de forma gratuita en nuestro sitio web”.



Asimismo, Hernández destacó la importancia de continuar generando este tipo de propuestas. “Es fundamental promover espacios de encuentro que acerquen la producción local a la comunidad, especialmente a quienes aún no conocen o no incorporaron este tipo de alimentos. Difundir su valor nutricional, gastronómico y productivo resulta clave para fortalecer el consumo local y acompañar el desarrollo de nuestros productores”.

Las clases abiertas se realizarán el domingo 19 de abril a las 18hs en Patio Balto (Beauvoir 455) de la ciudad de Río Grande, y el lunes 20 de abril a las 18:30 en el Patio de Comidas del Paseo del Fuego (Perito Francisco Moreno 1460), en la ciudad de Ushuaia. Estarán a cargo de reconocidos cocineros locales y contarán con recetas e insumos de producción local.

El Día del Micólogo busca reconocer a quienes estudian, cultivan, investigan y comparten saberes sobre el mundo fungi. Se celebra el 20 de abril en Argentina y otros países de Sudamérica, en conmemoración del nacimiento del Dr. Carlos Spegazzini, destacado botánico y micólogo ítalo-argentino, considerado pionero de la micología en la región tras describir más de 180 géneros de hongos.