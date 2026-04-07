CAPACITACIÓN EN TURISMO CHINO: EL MUNICIPIO IMPULSA NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL SECTOR

La iniciativa tiene como fin brindar herramientas clave que permitan comprender y aprovechar las oportunidades que ofrece el creciente mercado turístico chino.
El curso será dictado por profesionales latinoamericanos a lo largo de 10 encuentros virtuales, con las siguientes temáticas: Introducción a China y su historia, China contemporánea, Introducción al turismo chino, marketing y ecosistemas digitales en China, gestión de expectativas y satisfacción del cliente chino, protocolo y etiqueta, agencias y tour operadores, estrategias en hostelería, ferias de turismo; tendencias, oportunidades y desafío de mercado. Al finalizar el curso, los participantes recibirán una certificación electrónica por STW.
Es importante destacar que gracias a un acuerdo entre el Municipio y la plataforma STW, el curso cuenta con una bonificación del 50% para los agentes de turismo que se inscriban.
Para solicitar información adicional o tramitar inscripciones, los interesados pueden comunicarse vía mail al correo turismorga@gmail.com o al whatsapp 2964-352244.
La propuesta está destinada a integrantes del sector turístico y a estudiantes de carreras afines de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales frente a la creciente demanda del turismo chino.