CAPACITACIÓN EN TURISMO CHINO: EL MUNICIPIO IMPULSA NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL SECTOR

Rio Grande 07/04/2026.- El Municipio, a través de la Dirección General de Cooperación y Asuntos Estratégicos y en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, llevará adelante una capacitación online sobre turismo chino. La propuesta será dictada en español por la empresa Shake to Win, especializada en soluciones innovadoras para la industria turística.

La iniciativa tiene como fin brindar herramientas clave que permitan comprender y aprovechar las oportunidades que ofrece el creciente mercado turístico chino.

El curso será dictado por profesionales latinoamericanos a lo largo de 10 encuentros virtuales, con las siguientes temáticas: Introducción a China y su historia, China contemporánea, Introducción al turismo chino, marketing y ecosistemas digitales en China, gestión de expectativas y satisfacción del cliente chino, protocolo y etiqueta, agencias y tour operadores, estrategias en hostelería, ferias de turismo; tendencias, oportunidades y desafío de mercado. Al finalizar el curso, los participantes recibirán una certificación electrónica por STW.

Es importante destacar que gracias a un acuerdo entre el Municipio y la plataforma STW, el curso cuenta con una bonificación del 50% para los agentes de turismo que se inscriban.

Para solicitar información adicional o tramitar inscripciones, los interesados pueden comunicarse vía mail al correo turismorga@gmail.com o al whatsapp 2964-352244.

La propuesta está destinada a integrantes del sector turístico y a estudiantes de carreras afines de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales frente a la creciente demanda del turismo chino.