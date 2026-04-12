Cambian las clases para siempre: eliminan dos materias clave de todos los colegios del país, cuando mas burro, mas fácil de manejar

Argentina 12/04/2026.- El nuevo ciclo lectivo va a sufrir cambios obligatorios que impactan en todas las escuelas argentinas por un decreto del Gobierno de Milei.

Tras el inicio del ciclo lectivo 2026, cuando miles de alumnos vuelven a las aulas, se hará efectiva una decisión del gobierno de Javier Milei que eliminó por decreto diferentes materias y contenidos obligatorios que se dictaban en todas escuelas argentinas. Esto generará un cambio significativo en el sistema educativo de cada provincia del país.

Se trata de una medida oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, en la que se derogaron artículos clave de leyes previas que imponían obligaciones nacionales en temas sensibles.

¿Qué materias se eliminan de todas las escuelas de Argentina?

A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios:

Educación vial : se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.

¿Por qué eliminaron estas materias?

Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.

Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.

De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

Calendario escolar 2026: provincia por provincia

A continuación, el detalle completo de las fechas confirmadas en todo el país tras la modificación de Jujuy:

Catamarca

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Chaco

Receso: 20 al 31 de julio

Fin: 18 de diciembre

Chubut

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Córdoba

Receso: 6 al 17 de julio

Fin: 18 de diciembre

Corrientes

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Cambia el ciclo lectivo: cuándo comienzan las clases en Buenos Aires tras las modificaciones en el calendario escolar

Entre Ríos

Receso: 6 al 17 de julio

Fin: 18 de diciembre

Formosa

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 17 de diciembre

Jujuy

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

La Pampa

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 23 de diciembre

La Rioja

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Mendoza

Receso: 6 al 17 de julio

Fin: 22 de diciembre

Misiones

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Neuquén

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Río Negro

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Salta

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

San Juan

Receso: 6 al 17 de julio

Fin: 18 de diciembre

San Luis

Receso: 6 al 17 de julio

Fin: 18 de diciembre

Santa Cruz

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Santa Fe

Receso: 6 al 17 de julio

Fin: 18 de diciembre

Santiago del Estero

Receso: 20 al 31 de julio

Fin: 18 de diciembre

Tierra del Fuego

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Tucumán

Receso: 13 al 24 de julio

Fin: 18 de diciembre

Fuente: Cronista-