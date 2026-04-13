Bartolomé Abdala, otro argentino de bien, senador libertario y embargado, como Lorena Villaverde.

El juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo dispuso que el Senado retenga parte de su dieta mensual, estimada en 11 millones de pesos, hasta cubrir el monto total. Abdala denunció que se trata de una “persecución política” del gobernador Claudio Poggi.
Detalles del caso
- Senador involucrado: Bartolomé Abdala, referente de La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara Alta.
- Monto de la deuda: 45 millones de pesos.
- Concepto: Impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales.
- Medida judicial: Embargo ejecutivo sobre sus haberes, ordenado por el juez Alberto Spagnuolo.
- Procedimiento: El oficio ingresó al Senado el viernes 11 de abril de 2026, obligando a retener un porcentaje de su dieta mensual (aprox. 11 millones de pesos).
Reacciones y declaraciones
- Abdala: Afirmó que no recibió notificación oficial y que la medida responde a una “persecución política” del gobernador Claudio Poggi, en el marco de la disputa electoral de 2027.
- Gobierno provincial: Hasta el momento no se difundieron declaraciones oficiales sobre el embargo.
- Impacto político: El caso genera controversia porque involucra al presidente provisional del Senado, lo que lo convierte en un tema de relevancia institucional y nacional.
Contexto político y judicial
- La Libertad Avanza: Abdala es uno de los principales referentes de esta fuerza en el Senado.
- Claudio Poggi: Gobernador de San Luis, señalado por Abdala como responsable de una maniobra política en su contra.
- Judicialización de la política: El embargo se interpreta en clave de disputa electoral, aunque jurídicamente se fundamenta en el incumplimiento de obligaciones fiscales.
Resumen en tabla
|Elemento
|Detalle
|Senador afectado
|Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
|Cargo
|Presidente provisional del Senado
|Deuda impositiva
|45 millones de pesos
|Concepto
|Impuesto inmobiliario y tasas provinciales
|Juez interviniente
|Alberto Spagnuolo
|Medida
|Embargo de haberes
|Dieta mensual estimada
|11 millones de pesos
|Reacción del senador
|Denuncia persecución política de Claudio Poggi
En síntesis: el embargo contra Abdala no solo tiene un fuerte impacto económico, sino también político, ya que involucra a una figura clave del Senado y abre un nuevo frente de tensión entre La Libertad Avanza y el gobierno de San Luis.
Fuente: Data diario, www.lalicuadoratdf.com.ar,