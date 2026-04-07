AVANZAN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

Rio Grande 07/04/2026.- El Municipio de Río Grande continúa desarrollando intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura vial en distintos barrios, con el objetivo de optimizar la circulación y acompañar el crecimiento urbano.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, se están llevando adelante trabajos de pavimentación en la calle Punta Popper, correspondientes a la primera etapa de la obra. Son tareas que se ejecutan por administración con recursos propios, maquinarias y personal municipal.

La intervención forma parte del plan integral que busca mejorar la conectividad entre barrios, en pos de facilitar el tránsito vehicular y peatonal. La continuidad de los trabajos está sujeta a las condiciones climáticas y del suelo.

Paralelamente, se concluyó con un tramo en el sector de Islas Malvinas y, actualmente, se está avanzando con la pavimentación en la calle Sarmiento, en el marco de la obra financiada por el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), a cargo de una empresa tercerizada. Dichos trabajos son para mejorar las condiciones para el desarrollo productivo y consolidar el crecimiento del Parque Industrial.

De esta manera, el Municipio avanza con obras -bajo diferentes modalidades de financiamiento y ejecución- en pos de priorizar una gestión eficiente de los recursos y el trabajo articulado con el sector productivo. Son acciones que impactan de forma directa en la calidad de vida de las vecinas y vecinos, al tiempo que consolidan el desarrollo sostenido de Río Grande.