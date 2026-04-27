AVANZA LA OBRA DE CALEFACCIÓN EN EL JARDÍN N°27: YA SE RENOVÓ EL SISTEMA Y RESTA LA HABILITACIÓN FINAL

Tierra del Fuego 27/04/2026.- La obra de reacondicionamiento y mantenimiento del sistema de calefacción en el Jardín de Infantes 27 “Botecito de Papel”, de la ciudad de Río Grande, presenta un importante nivel de avance y entra en su etapa final, con trabajos clave ya ejecutados y algunas tareas pendientes para su finalización definitiva.

El proyecto tiene como objetivo principal garantizar condiciones térmicas adecuadas para la comunidad educativa, mejorar la seguridad edilicia y adecuar todas las instalaciones a las normativas vigentes de Camuzzi Gas del Sur.

Entre las intervenciones más relevantes ya concretadas, se destaca el recambio completo del sistema de calefacción. La antigua caldera fue retirada y reemplazada por un nuevo equipo PEISA modelo XP-80, de mayor eficiencia. Además, se realizaron adecuaciones en las cañerías de gas y en la alimentación de agua para optimizar el funcionamiento del nuevo sistema.

También se avanzó en la instalación de la salida de gases, la colocación de rejillas de ventilación reglamentarias y el armado de nuevos colectores que permiten una mejor distribución del calor hacia los distintos sectores del edificio.

A esto se suma la instalación de termostatos digitales programables en aulas y espacios comunes, lo que permitirá un control más preciso de la temperatura.

Como parte del proceso, se llevaron adelante pruebas de hermeticidad y verificación de conexiones, garantizando condiciones seguras de funcionamiento.

No obstante, la obra aún no está finalizada. Entre los puntos pendientes, se encuentra la aprobación de los planos y la inspección final por parte de la Distribuidora Camuzzi Gas del Sur S.A., trámite que será gestionado esta semana venidera por el profesional matriculado a cargo.

En paralelo, resta completar la adecuación del sistema eléctrico en la sala de máquinas, tarea que si bien ya tuvo avances, requiere una reconfiguración total del cableado para cumplir con la normativa vigente.

Otro aspecto relevante detectado durante la ejecución de los trabajos es el estado de los fancoils,por lo cual se gestionó la provisión de dos nuevos equipos por parte del Ministerio de Educación y la reparación del de mayor capacidad, lo que permitirá mejorar el rendimiento general del sistema.

Finalmente, las tareas de pintura en la sala de máquinas y la limpieza integral del espacio forman parte de la etapa de cierre, que se llevará adelante una vez obtenida la habilitación del servicio de gas.

Con un avance significativo y a la espera de las últimas intervenciones, la obra se encamina a su finalización, con el objetivo de asegurar un entorno más seguro y confortable para alumnos, docentes y personal del establecimiento.