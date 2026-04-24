AUDIO Y VIDEO COMISIÓN DE ECONOMÍA: Todos los testimonios de los desocupados y empresarios de las fabricas que cerró Milei en 2 años.

Tierra del Fuego. 24/04/2026.- Cada vez que podamos vamos a insistir con el industricidio que ha perpetrado Javier Milei contra la producción y el empleo en Argentina. En la comisión de economía realizada ayer en la Cámara de Diputados hubo medio centenar de testimonios de desocupados de algunas de las 24.000 empresas que la política económica del gobierno nacional obligo a cerrar. Entre estas empresas están las de Tierra del Fuego como, Aires del Sur que dejó a 140 familias en la calle, una parte de los mas de 340.000 desocupados generados desde 2023 a la fecha. Los empresarios tambien dejaron sus testimonios y la conclusión es que esta situacion no da para mas.

En esta nota repasamos un tema que pareciera que para el resto de los humanos de este pais no está pasando. Los testimonios que se escucharon fueron demoledores y es la refutación del relato oficial, que señala que la economía explotó, hablan de crecimiento, de inflación de 3,4%, de déficit cero y después de horas de escuchar trabajadores despedidos la sensación que queda y lo que la gente percibió es que esta política no da para mas y que la industria, la soberanía, y la producción están seriamente amenazadas.

Los trabajadores de Aires del Sur y el Secretario general de la UOM Rio Grande Oscar Martínez, tambien estuvieron presentes por invitación de la comisión, como asi tambien la diputada nacional Andrea Freites.

Aquí todos los testimonios

COMISIÓN DE ECONOMÍA – CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

LISTA DE ORADORES

1- John Foos, San Isidro, Buenos Aires.

Expone: Fernando Perez, trabajador.

2- Visuar, Cañuelas, Buenos Aires.

Expone: Alejandro Shwartz, dueño de Visuar.

3- Fate, San Fernando, Buenos Aires.

Exponen:

Alejandro Crespo (Secretario general SUTNA)

José Orellano (trabajador)

4- Peabody, La Tablada, Buenos Aires.

Expone: Dante Choi, dueño de Peabody.

5- Mood alfajores, Chaco/Union Industrial Chaco.

Expone: Aldo Kaston, titular de Mood y presidente de la Unión Industrial Chaco.

6- Cervecería Portlander, San Martín Buenos Aires.

Expone: Emanuel López, dueño de Portlander e integrante de Cerveceros Artesanales.

7- Cámara Argentina de Empresas Mineras.

Expone: Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

8- Lácteos Verónica, Totoras, Suardi y Clason, Santa Fe.

Expone: Pablo Brarda, trabajador de Lácteos Verónica en la planta de Clason y delegado de ATILRA.

9- Acindar, Villa Constitución, Santa Fe.

Expone: Manuel Casas, secretario adjunto UOM y trabajador sector acería.

10- Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Expone: Norma Morales, secretaria adjunta de UTEP.

11- Laminación Paulista, Loma Hermosa San Marín, Buenos Aires/ Unión Industrial de San Martín.

Expone: Norberto Fedele, dueño de Laminación Paulista y presidente de la Unión Industrial de San Martín.

12- Sector petrolero.

Expone: Gustavo Alberto Matta y Trejo

13- NEBA electrodomésticos, Catamarca

Expone: Ruben Fernando Brandán, trabajador despedido de NEBA.

14- Textil Galfione, CABA.

Expone: Luciano Galfione, dueño de Textil Galfione y presidente de Fundación Pro Tejer.

15- Ayres del Sur/UOM Tierra del Fuego, Tierra del Fuego

Exponen: Pablo Sigot, trabajador del Ayres del Sur

Oscar Martínez, Secretario General de la UOM, Tierra del Fuego.

16- Cámara Argentina de Certificaciones de la República Argentina +

Expone: Jorge Greve, miembro de la Cámara Argentina de Certificaciones de la República Argentina.

17- Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina.

Expone: Javier Ditto.

El audio a continuación es de la Diputada nacional Gabriela Muñoz de La Libertad Avanza defendiendo lo indefendible.

Abajo participación de la Diputada Andrea Freites, de Tierra del Fuego, en la comisión de economía celebrada ayer.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar