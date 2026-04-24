ATE Tierra del Fuego rechazó la oferta salarial del Gobierno Provincial y convocó a un Paro Provincial

Tierra del Fuego 24/04/2026.- Desde el Sindicato explicaron que el Ejecutivo fueguino presentó una propuesta “insuficiente e indigna que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores”.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifestaron que en la Paritaria realizada llevada a cabo en el día de hoy en la localidad fueguina de Tolhuin el Gobierno Provincial presentó una propuesta “insuficiente e indigna que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores”. Ante esta situación, y en unidad con las demás organizaciones gremiales, el Sindicato resolvió retirarse de la Mesa Paritaria por considerar la oferta una burla.

Por ello, ATE Tierra del Fuego convocó a un Paro Provincial de 24 horas desde hoy, e invitó a todos los trabajadores de la Administración Pública, especialmente del Escalafón Profesional Universitario (EPU) y del sector Salud, a sumarse a la medida.

Este miércoles se llevó adelante una nueva Mesa Paritaria entre el Gobierno de la Provincia y los sindicatos estatales en Tolhuin, que finalizó sin acuerdo. Desde la ATE fueguina se cuestionó con dureza la propuesta presentada por el Ejecutivo Provincial, que consistió en un incremento salarial del 2%.

“Fue rechazado por todos los sindicatos presentes porque es una verdadera vergüenza. Con este 2% no llegan ni siquiera a los $800.000 lo que es un ingresante hoy en la administración pública”, sostuvieron desde ATE Tierra del Fuego.

Fotos: Prensa ATE Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur