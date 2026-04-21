APRENDÉ IDIOMAS: SUMATE A LOS CURSOS 2026

El Municipio de Río Grande informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de idiomas 2026, los cuales se desarrollarán en distintos espacios municipales, destinados a infancias, juventudes y personas adultas.
La propuesta forma parte del programa “Voces del Mundo”, una política pública orientada a ampliar el acceso al conocimiento, fortalecer las capacidades comunicativas y promover la inclusión. Incluye formación en inglés, portugués, alemán, italiano y Lengua de Señas Argentina (LSA). Dichos cursos comenzarán en mayo y se organizarán por niveles (A1, A2 y B1), con modalidad de enseñanza progresiva.
Entre las propuestas destacadas, se encuentra “Idiomas para Ellas” que está destinada a mujeres mayores de 16 años. El objetivo es abordar los contenidos correspondientes al nivel A1, con un enfoque centrado en la comunicación y el acercamiento cultural a los países vinculados a cada lengua. Además, las actividades se desarrollarán desde una perspectiva recreativa y lúdica, favoreciendo la participación activa y el aprendizaje significativo.
Las personas interesadas pueden inscribirse de manera virtual a través del siguiente link: https://bit.ly/4tpg1kE.
A través de estas iniciativas, el Municipio continúa fortaleciendo políticas públicas de educación e inclusión, promoviendo el aprendizaje de lenguas como herramienta clave para el desarrollo personal, la integración y la construcción de una comunidad más equitativa.