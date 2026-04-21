APRENDÉ IDIOMAS: SUMATE A LOS CURSOS 2026

Rio Grande 21/04/2026.- Las propuestas incluyen inglés, portugués, alemán, italiano y Lengua de Señas Argentina. Están destinadas a infancias, juventudes y personas adultas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación e inclusión para toda la comunidad.

El Municipio de Río Grande informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de idiomas 2026, los cuales se desarrollarán en distintos espacios municipales, destinados a infancias, juventudes y personas adultas.

La propuesta forma parte del programa “Voces del Mundo”, una política pública orientada a ampliar el acceso al conocimiento, fortalecer las capacidades comunicativas y promover la inclusión. Incluye formación en inglés, portugués, alemán, italiano y Lengua de Señas Argentina (LSA). Dichos cursos comenzarán en mayo y se organizarán por niveles (A1, A2 y B1), con modalidad de enseñanza progresiva.

Entre las propuestas destacadas, se encuentra “Idiomas para Ellas” que está destinada a mujeres mayores de 16 años. El objetivo es abordar los contenidos correspondientes al nivel A1, con un enfoque centrado en la comunicación y el acercamiento cultural a los países vinculados a cada lengua. Además, las actividades se desarrollarán desde una perspectiva recreativa y lúdica, favoreciendo la participación activa y el aprendizaje significativo.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera virtual a través del siguiente link: https://bit.ly/4tpg1kE.

A través de estas iniciativas, el Municipio continúa fortaleciendo políticas públicas de educación e inclusión, promoviendo el aprendizaje de lenguas como herramienta clave para el desarrollo personal, la integración y la construcción de una comunidad más equitativa.