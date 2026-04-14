ANPYN exige la devolución de fondos para obras que no se hicieron en el Puerto de Ushuaia

Tierra del Fuego 14/04/2026.- La Agencia Nacional de Puertos y Navegación reclamó a la Dirección Provincial de Puertos por un préstamo que se venció sin que se hicieran las obras acordadas. El conflicto con Dock Sud, antecedente del reclamo por deudas impagas.

La intervención del Puerto de Ushuaia sumó un capítulo adicional de tensión en Tierra del Fuego, con el reclamo administrativo de la ANPYN a la Dirección Provincial de Puertos por una deuda de más de 500 millones de pesos.

El reclamo, similar al que la Agencia también planteó al puerto de Dock Sud, tiene su origen en un préstamo que el por entonces Ministerio de Transporte realizó a la DPP de Tierra del Fuego por 200 millones de pesos.

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En el convenio, firmado definitivamente en noviembre de 2021, el ministerio –a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante- aportó los fondos al organismo portuario fueguino.

Allí se establecía que el dinero se destinaría exclusivamente a las obras de “construcción de la Terminal de Cruceros y muelle turístico para embarcaciones menores que realizan excursiones marítimas en el canal de Beagle –Puerto Ushuaia”, con un plazo de 36 meses.

Las cláusulas del convenio establecen cómo sería la devolución de los fondos: la DPP debía realizar una rendición de cuentas (a los 180 días de finalizado el convenio) y devolver el dinero que sobrara, si es que eso sucediera. En caso de no cumplir –con las obras o con la rendición- al monto a devolver se le aplicaría una tasa de interés del Banco Nación y una penalidad mensual del 10% del total.

No hubo rendición de cuentas por parte de la DPP, por lo que se exige la totalidad del monto girado (200 millones de pesos) más los intereses, por una suma que asciende en total a 547.842.000 pesos.

En la nota enviada a la DPP para reclamar los fondos, ANPYN resalta que la Agencia es la continuadora jurídica de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Como tal, destaca que no hubo rendición de cuentas por parte de la DPP, por lo que se exige la totalidad del monto girado (200 millones de pesos) más los intereses, por una suma que asciende en total a 547.842.000 pesos.

La intimación –pagar la deuda en cinco días hábiles– destaca que dichos intereses no están contemplando la penalidad del 10% mensual establecida en el convenio de asistencia técnica y financiera, y que la misma será añadida en caso de falta de respuestas por parte de la DPP.

El plazo que se estableció en la nota venció días atrás, sin que la DPP haya presentado ningún tipo de respuesta, ni siquiera rechazando el reclamo, por lo que se descarta que el conflicto avance al plano judicial.

Cabe recordar que ANPYN intervino en enero el Puerto de Ushuaia, tras detectar desvío de fondos y un serio riesgo de seguridad operativa por falta de obras esenciales.

Dock Sud, un reclamo similar

La nota administrativa enviada por la ANPYN a la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego tiene características similares a la exigencia planteada al Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, formalizada en febrero.

ANPYN reclamó también a Dock Sud por una deuda, en este caso de dragado de canales de acceso.

En ese caso, el reclamo ya llegó a nivel judicial, tras el intercambio de notas entre la ANPYN y las autoridades del Puerto de Dock Sud, en las que reconocieron la existencia de una deuda y su voluntad de acordar un plan de pagos.

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Ante la falta de avances en una negociación sobre cómo se haría dicho pago, ANPYN fue a la justicia para exigir el pago de la deuda.

Desde la Agencia se reclamó a Dock Sud por la deuda que mantiene con la Administración General de Puertos por el dragado de los canales de acceso, que ambos puertos comparten.