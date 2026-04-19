AMENAZAS EN ESCUELAS: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORTALECE LA PREVENCIÓN EN ARTICULACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CON ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Tierra del Fuego 19/04/2026.- La directora Provincial de Nivel Secundario del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego AIAS, Marisa Arredondeo, manifestó la preocupación y las acciones que se están encarando ante la aparición de amenazas en instituciones educativas, en un contexto que se replica a nivel nacional tras recientes hechos de violencia que tomaron estado público.

En ese marco, explicó que desde el sistema educativo se viene trabajando de manera articulada con organismos de seguridad para abordar cada situación y garantizar el resguardo de las comunidades educativas.

“Hemos estado trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad”, dijo y siguió: “En los casos en los que se pudo identificar a quienes realizaron las amenazas, se intervino de manera inmediata”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que toda amenaza es considerada como un hecho real y activa protocolos específicos en cada institución y recalcó que “la normativa establece que la amenaza debe ser tomada como cierta. Esto implica la activación de todos los protocolos dentro de la escuela, entendiendo que genera miedo en las familias y en toda la comunidad educativa”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que este tipo de situaciones tiene consecuencias legales: “Es importante que las familias y los chicos sepan que no es un chiste, acciones de este tipo terminan en un juzgado”.

En esta línea, detalló que, ante estos episodios, no se suspenden las clases y precisó que “se toman todas las medidas de seguridad necesarias y hay un acompañamiento de la policía, dentro de lo que corresponde”. Acerca de esto, Arredondo sumó: “las familias pueden decidir no enviar a sus hijos, pero las instituciones permanecen abiertas y en funcionamiento”.

En relación a los factores que inciden en estas conductas, advirtió sobre el rol de las redes sociales y la circulación de desafíos virales y aseveró que «estamos viendo que algunas situaciones pueden estar vinculadas a dinámicas en redes». «Por eso -siguió-, reforzamos el trabajo preventivo en las escuelas con talleres, charlas y espacios de escucha, donde se abordan temas como la violencia, el bullying y el uso responsable de la tecnología”.

En paralelo, hizo especial hincapié en la responsabilidad de las familias y subrayó que “la escuela no puede revisar mochilas ni dispositivos. Ese es un ámbito que corresponde a la familia”, por lo que “es fundamental que madres y padres puedan acompañar, saber qué hacen sus hijos, qué contenido consumen y con quiénes interactúan”.

“Estamos convencidos de que cuando alguien realiza una amenaza, hay otros que saben. Por eso necesitamos un trabajo conjunto, sin culpas, con las familias al lado de la escuela, cuidando a los chicos”, agregó.

Por otro lado, contó que se están generando instancias de articulación con organismos especializados, como la Defensoría, para abordar las implicancias legales de estos hechos, especialmente en el marco de la inminente implementación de modificaciones en la legislación sobre imputabilidad de menores. Sobre esto, dijo que “se abre un nuevo escenario que nos exige pensar cómo intervenir ante estas situaciones, incorporando también el concepto de ciudadanía digital y la huella que dejan las acciones en entornos virtuales”, indicó.

Desde la cartera educativa se reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera integral para prevenir situaciones de violencia, fortalecer el acompañamiento institucional y promover una convivencia basada en el diálogo, el cuidado y la responsabilidad compartida.