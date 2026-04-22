Alerta en los aeropuertos: un paro total en el Servicio Meteorológico paralizará los vuelos

Argentina 22/04/2026.- Los trabajadores del SMN lanzan un cese de tareas este viernes de 5 a 12 en protesta por 140 despidos. Sin datos meteorológicos, la operación aérea quedará suspendida y los pronósticos perderán precisión.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán este viernes 24 de abril un paro con cese total de tareas entre las 5 y las 12, en una medida que podría afectar directamente al tráfico aéreo, ya que sin información meteorológica los vuelos no pueden operar con normalidad.

La protesta, denominada «apagón informativo», se llevará a cabo en rechazo a 140 despidos recientes dentro del organismo, que se suman a otras 150 cesantías registradas en 2024. Desde el gremio advierten que la reducción de personal compromete el funcionamiento del sistema.

«Los aviones no van a poder despegar«, alertó Ana Saralegui, delegada de ATE en el SMN, quien calificó la situación como un «vaciamiento». Según explicó, el organismo cuenta actualmente con unos 600 empleados, muy por debajo de los 1.200 necesarios para garantizar una operación mínima.

La dirigente también advirtió sobre el impacto en la población: «Nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles«. Además, denunció que podrían concretarse otros 100 despidos antes de octubre, lo que agravaría aún más el escenario.

En ese contexto, cuestionó el argumento oficial de modernización mediante estaciones automáticas. «No es instalar y listo: hay que homologarlas y eso lleva tiempo. Sin personal, ¿quién las va a poner en marcha?», planteó. También remarcó la situación de los despedidos: «Son familias que quedaron en la calle, muchos sin indemnización«.