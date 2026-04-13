ALERTA AMARILLA POR VIENTO: DEFENSA CIVIL ACTIVÓ EL COMANDO DE INCIDENTES EN USHUAIA

Ushuaia 13/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia a través de la Dirección de Defensa Civil, activó un comando de incidentes en conjunto con Bomberos Voluntarios de Ushuaia, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata a los vecinos y vecinas afectados por las intensas ráfagas de viento durante la madrugada del lunes.

El subdirector de Defensa Civil, Walter Ruano, indicó que “desde las 23 horas del domingo comenzaron a recibirse llamados de emergencia al 103, los cuales se intensificaron durante la madrugada, dado que las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora”.

En este sentido, detalló que las principales intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de árboles sobre viviendas y tendido eléctrico, voladura de techos y daños en estructuras de viviendas habitadas.

Asimismo, Ruano destacó el trabajo articulado con personal de la Dirección Provincial de Energía (DPE), para dar respuesta a las distintas situaciones generadas por el temporal.



Cabe mencionar que, según el Servicio Meteorológico Nacional, el alerta amarillo continuará durante la mañana, disipándose hacia el mediodía, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora.

Desde el Municipio se recomienda a los vecinos y vecinas asegurar objetos en el exterior de las viviendas, retirar elementos sueltos de balcones y patios, evitar dejar residuos domiciliarios o voluminosos fuera de los horarios habituales de recolección. No así, realizar en estos momentos trabajos de reparación fuera de la vivienda, a fin de prevenir inconvenientes y situaciones de riesgo.

Finalmente, se solicita circular con precaución, especialmente en zonas expuestas al viento, y se recuerda que ante cualquier emergencia la línea 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas.