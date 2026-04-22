Alarma laboral: cuatro de cada diez argentinos buscan un empleo extra

Argentina 23/04/2026.- Cuatro de cada diez trabajadores ya buscan otro empleo porque el sueldo no alcanza y la crisis salarial empuja un fuerte cambio en el mercado laboral argentino.

La pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre laboral están modificando el comportamiento de los trabajadores en Argentina. En medio de la crisis económica que atraviesa el país, cada vez más personas intentan conseguir un nuevo empleo para complementar ingresos o directamente reemplazar el actual.

Un relevamiento privado reveló que cuatro de cada 10 trabajadores se encuentran hoy en la búsqueda activa de otra fuente laboral, un fenómeno que atraviesa distintos sectores y edades, aunque golpea con mayor fuerza entre jóvenes y adultos jóvenes.

El deterioro del salario cambia las decisiones laborales

La caída sostenida de los ingresos aparece como uno de los factores centrales detrás de esta tendencia. Para una porción creciente de trabajadores, el salario dejó de cubrir los gastos básicos y obliga a buscar alternativas para sostener el nivel de vida.

Lejos de tratarse solamente de personas desocupadas, gran parte de quienes buscan otro empleo ya tienen uno. En muchos casos, la necesidad pasa por sumar una segunda actividad para compensar la pérdida de poder de compra frente al aumento constante del costo de vida.

Los jóvenes lideran la búsqueda

Según el informe de la consultora Delfos, el 77% de quienes están intentando cambiar o sumar trabajo corresponde a jóvenes y adultos jóvenes.

Este segmento aparece como el más afectado por la combinación entre salarios rezagados, precarización y menor estabilidad laboral, en un contexto donde planificar a mediano plazo resulta cada vez más complejo.

Quiénes son los que más buscan otro ingreso

El informe muestra que los trabajadores independientes encabezan la lista de quienes intentan conseguir otra ocupación. Detrás aparecen empleados del sector privado, que también sienten el impacto de la pérdida salarial.

El dato que preocupa con los jubilados

Uno de los números más sensibles del relevamiento es que el 14% de quienes buscan empleo adicional son jubilados.

El dato refleja que la crisis no impacta solamente en la población económicamente activa, sino también en personas retiradas que necesitan volver al mercado laboral para cubrir gastos cotidianos.

Un mercado laboral cada vez más fragmentado

La búsqueda de nuevos ingresos expone una transformación más profunda del mercado laboral argentino. Tener un solo empleo dejó de ser sinónimo de estabilidad para muchos hogares.

Cada vez más personas combinan trabajos, diversifican actividades o migran hacia tareas independientes para sostener sus ingresos. Sin embargo, ese cambio también implica jornadas más extensas, mayor desgaste y una creciente incertidumbre sobre el futuro económico personal.

Fuente: GLP