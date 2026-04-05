Alarma fiscal: la caída de la recaudación golpea más a la Nación que a las provincias en lo que va de 2026

Así lo indica un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), tomando en cuenta una proyección inflacionaria de 3% en marzo, lo que marca una variación interanual de 32%.

«Al expresar estas variaciones en términos monetarios, es decir en moneda de marzo de 2026, se tiene que Nación habría perdido $3 billones y las provincias y CABA $1,1 billones . La suma de ambas pérdidas habría sido de $4,2 billones «, señala el IARAF en un informe.

Es de recordar que en marzo la recaudación fiscal de la Nación cayó 4,5% real respecto de igual período de 2025. Se trata de la octava baja consecutiva de los ingresos tributarios, cuya explicación es la menor actividad y los cambios en los impuestos establecidos por el propio Gobierno, como es la baja de las retenciones.

Qué impuestos explican la caída

El reporte señala que, bajo el supuesto de una inflación mensual del 3% en marzo, en los primeros tres meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de exportación (-38,6%), seguida por la de derechos de importación (-17,3%) y la de impuestos internos coparticipados (-16,5%).

«El único tributo con aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (+17,3%)«, indica el reporte.

El trabajo agrega que, si se excluye de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación), la recaudación total habría descendido un 6,2% en términos reales interanuales.

«El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 10% en términos reales respecto al primer trimestre de 2025″, indica el IARAF.

Por otro lado, el segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 3,9% real interanual.

Fuente: Ámbito