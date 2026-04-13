“Agradecer lo justo, reclamar lo urgente”

Rio Grande 13/04/2026.- Queremos agradecer a todas aquellas personas de la comunidad, funcionarios y medios de comunicación gráfica, radial y redes sociales que, de una u otra forma, se han acercado para conocer la otra parte de esta situación de vulnerabilidad de nuestros derechos, adquiridos tras años de aportes legalmente realizados a la Policía de la provincia; Y HOY SE NOS NIEGAN.

Si bien sentimos que parte de la llamada familia policial nos ha dado la espalda, hoy debemos reconocer que, desde la Unidad Regional Norte, en la figura de sus jefes, nos han dispensado unos minutos de su agenda, demostrando empatía y respeto por quienes los antecedieron, algo que los directores de la Caja, con su inacción, No han puesto de manifiesto durante estos 10 meses de silencio, burlas y mentiras.

Asimismo, agradecemos al Secretario de Coordinación Política del Gobierno Provincial, quien, sin cita previa, nos ha recibido y escuchado y, si bien en sus manos no está la solución de esta situación, se ha comprometido a buscar canales de comunicación.

Creemos que actitudes como estas son las que todavía nos hacen creer que tanto en los medios de comunicación como en el Gobierno y en la misma Policía hay profesionales que desempeñan su función con orgullo, honra y profesionalismo. Sería un buen ejemplo a tomar para los directores de la Caja, medios y otros funcionarios de Gobierno que aún nos ignoran y nos mienten.

Atentamente:

Asociación de esposas, pensionadas, hijos y Familiares de los Policías de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.