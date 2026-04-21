ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LAS CAPACITACIONES UNIVERSITARIAS EN SALUD

Rio Grande 21/04/2026.- El Municipio de Río Grande recuerda que están abiertas las inscripciones a las Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026. Una iniciativa que busca fortalecer la formación profesional y comunitaria en torno a la salud mental, acercando herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento a vecinas y vecinos de la ciudad.

Las capacitaciones están destinadas a las comunidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, dando inicio el miércoles 29 de abril bajo la modalidad virtual y sincrónica. Cabe mencionar que la inscripción es gratuita y está disponible a través del siguiente link: https://bit.ly/4vBCe0t.

El primer curso será “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, donde se abordarán 3 ejes principales: Salud Perinatal, Salud en las Infancias y Salud en las Adolescencias. La 2° propuesta se centrará en “Consumos problemáticos: abordajes posibles”. Asimismo, se desarrollarán los cursos “Prevención del suicidio y salud mental” y “Abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo”. Cada curso va a contar con 8 encuentros semanales, los miércoles de 18 a 21 horas.

Además, los certificados estarán avalados por la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con Resolución Ministerial en trámite.

De esta forma, el Estado Municipal reafirma el compromiso de seguir construyendo espacios de formación y reflexión para el cuidado integral de la salud mental en la comunidad.