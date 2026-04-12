ABREN INSCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN PyMES

Tierra del Fuego 12/04/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente, anuncia la segunda edición del programa “Implementación de Buenas Prácticas para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA) en PyMEs Agroalimentarias”.

La iniciativa, financiada por el Consejo Federal de Inversiones, busca mejorar la eficiencia productiva de las empresas mediante la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en los procesos de elaboración. Además, promueve el desarrollo del sector agroalimentario provincial en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El programa, a cargo de la consultora Vesicabiz, incluye dos capacitaciones abiertas a empresas provinciales elaboradoras de alimentos o que incorporen alimentos en sus procesos.

La primera capacitación se realizará el jueves 16 de abril, de 14:30 a 16:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples del INFUETUR en Ushuaia. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/ZzeyH2H3wxjpmB4AA

En el marco de esta edición, seis PyMEs fueguinas —Asia Gourmet, Prana Restaurante del Hotel Albatros, A&S Alimentación y Servicios SRL, Hotel Altos de Ushuaia, Paso Garibaldi Restó y Cerro Castor— recibirán asistencia técnica personalizada durante seis meses, que incluirá visitas a los establecimientos, diagnósticos iniciales, elaboración de planes de acción y acompañamiento en la implementación de mejoras orientadas a reducir pérdidas y desperdicios de alimentos.

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, destacó que “las empresas seleccionadas han demostrado un compromiso sostenido con el entorno local, implementando estrategias de innovación e impacto y generando más de 320 puestos de trabajo. Esta asistencia técnica les permitirá fortalecer sus estándares de calidad, en línea con la ‘Guía para PyMEs Agroalimentarias Sostenibles’ y normas internacionales como FSSC 22000”.