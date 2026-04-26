A contramano de la Nación: las provincias pasaron a tener déficit y la caída de ingresos complica a los gobernadores

Economía 26/04/2026.- Al cierre del 2025 solo siete provincias consiguieron superávit financiero. Durante el año electoral, el gasto creció mucho más rápido que la recaudación y deterioró las arcas. Entre todas, acumularon un déficit total equivalente a 2,9% de sus ingresos. Un año antes tenían superávit.

El gasto por las elecciones legislativas y los ingresos que crecieron a un ritmo menor dieron vuelta las cuentas de los gobernadores: en un año pasaron de tener, entre todos, superávit financiero a acumular déficit. La caída de la recaudación nacional ahora pone bajo presión las cajas provinciales.

El 2025, de esta manera, fue un año de fuerte deterioro para las cuentas públicas provinciales, que no consiguieron sostener el equilibrio fiscal que tuvieron el año anterior.

En 2024, como reacción al muy fuerte ajuste del gasto que ejecutó la Nación -por ejemplo a transferencias a provincias- forzó a que los gobernadores realicen sus propios recortes. Ese año la poda presupuestaria fue de 15%. Incluso ante una caída de la recaudación, le alcanzó al conjunto de provincias para finalizar con superávit.

La última información disponible fue recolectada por la consultora Politikón Chaco, que dirige Alejandro Pegoraro, en base a los resultados presentados por cada provincia y, para algunos casos, proyecciones propias.

Como resultado general, el cálculo es que entre todas las provincias pasaron en un año de tener superávit financiero equivalente a 1,1% de los ingresos totales a tener un déficit financiero de 2,9% de sus ingresos.

Mirado en detalle, solo siete de las provincias alcanzadas por el relevamiento de la consultora (todas menos La Pampa y San Luis) consiguieron sostener el equilibrio en sus cuentas públicas. El resto de las gobernaciones terminaron el año en rojo fiscal.

Las que pudieron manterse con superávit fueron Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Incluso ellas también tuvieron un deterioro: en todos los casos el excedente fiscal con el que cerraron 2025 fue más bajo que el que tenían un año antes.

Luego hay un amplio universo de provincias con cuentas en rojo. En orden de magnitud de ese déficit, están: Tierra del Fuego (déficit financiero equivalente a 16,4% de sus ingresos), Santa Cruz (12,9%), Chubut (8%), Chaco (7,3%), Buenos Aires (6%, este caso es una proyección de Politikón) y Mendoza (5,8%), entre otras.

Pegoraro, director de Politikón, identifica como razones del deterioro general de las provincias un aumento del gasto para compensar los fuertes ajustes que habían propiciado todas durante 2024. Con ingresos creciendo a menor velocidad, el resultado era el esperable: o superávit más angosto o déficit.

«El gasto crecio en torno al 9% y los ingresos al 3%, ese fue el factor que alteró los resultados fiscales», resumió. «Por supuesto hay casos diversos según provincia pero el punto común es ese: necesidad de expandir un poco el gasto salarial (por fuerte atraso de 2024) y aumento del gasto de capital, que no fue mucho, pero sumó», dijo a Clarín.

En ese marco los gobernadores ahora experimentan otro factor de presión sobre sus cuentas. En este caso, por la caída de la recaudación nacional, que ya acumula ocho meses de pérdida en comparación con la inflación. IVA y Ganancias son los dos impuestos principales que se reparten de manera federal.

La dificultad adicional, entonces, es que los fondos que reparte la Nación por la coparticipación también son más flacos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las transferencias automáticas desde la Casa Rosada a las provincias (coparticipación pero también otro tipo de envíos compensatorios) cayó en términos reales un 6,4% en el primer trimestre de este año.

Los mandatarios de 20 provincias reunidos con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, tras las elecciones legislativas.

Aún en el marco de déficit financiero, un grupo de provincias acudieron al mercado internacional de deuda para emitir bonos en dólares. Algunas de ellas incluso (Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos o Santa Fe) lo hicieron aún registrando desequilibrio financiero en sus cuentas.

La lectura, advierte Pegoraro, no es lineal. Hay operaciones de colocación de bonos que fueron realizadas para rescatar otros títulos más cortos, por lo que la carga de intereses de deuda se hacen más leves. Es decir, la toma de deuda en moneda extranjera no implica una presión fiscal adicional este año sobre las provincias porque se trata de bonos más largos.

Para compensar parte de las dificultades en las finanzas provinciales, el Ministerio de Economía habilitó una línea especial de adelantos de fondos con una tasa de interés baja a una docena de provincias para permitirles el pago de gastos urgentes.

Se trata de un esquema de adelantos, a manera de financiación. Las provincias incluidas son doce: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.