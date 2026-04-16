$1,385,000,000,000 es el monto que el FMI desembolsará para Argentina con una deuda récord de mas de U$D 325 mil millones.

Rio Grande 16/04/2026.- El desembolso de USD 1.000 millones del FMI equivale aproximadamente a $1,385,000,000,000 (1,38 billones de pesos argentinos) al tipo de cambio oficial de $1.385 por dólar vigente el 15 de abril de 2026. El escenario completo, perjuicio a las provincias, compromisos pendientes y la imprevisibilidad para futuras gestiones.

El relato oficial dice que » Luego de meses de negociaciones, el nuevo entendimiento permitirá avanzar con una batería de reformas estructurales y fortalecer la posición financiera del país, según anticiparon fuentes oficiales y del organismo. Ahora sólo falta el visto bueno del directorio para el giro del dinero.

En realidad se trata de mas deuda acumulada, a la ya existente, que supera los 325 mil millones de dolares. Este monto no hace mas que sumar mas compromisos para las próximas gestiones

Detalle del cálculo

Monto en dólares: USD 1.000.000.000

USD 1.000.000.000 Cotización oficial (venta, Banco Nación): $1.385 por dólar

$1.385 por dólar Conversión:

1.000.000.000×1.385=1.385.000.000.000

Resultado: 1,38 billones de pesos argentinos.

Contexto económico

Brecha cambiaria: el dólar blue cotiza a $1.410, apenas por encima del oficial, lo que refleja una brecha reducida (menos del 2%).

el dólar blue cotiza a $1.410, apenas por encima del oficial, lo que refleja una brecha reducida (menos del 2%). Otros tipos de cambio: Dólar MEP: $1.409 Dólar CCL: $1.464 Dólar tarjeta: $1.800

Implicancia del desembolso: el ingreso de divisas fortalece las reservas del Banco Central y da aire al gobierno para cumplir con vencimientos inmediatos, aunque el peso de la deuda sigue siendo elevado.

Comparación práctica

Concepto Valor Desembolso FMI USD 1.000 millones Equivalente oficial $1,385,000,000,000 Equivalente en dólar blue $1,410,000,000,000 Diferencia oficial vs. blue $25,000,000,000

En síntesis, el desembolso del FMI representa una inyección de más de 1,3 billones de pesos al tipo oficial, un monto que puede aliviar tensiones de corto plazo pero que, en el contexto de la deuda y la inflación, sigue siendo un desafío para la estabilidad económica argentina.

La deuda externa total de Argentina al cierre de 2025 alcanzó un récord de aproximadamente USD 320.305 millones, mientras que las provincias resignaron unos USD 18.000 millones en transferencias y fondos nacionales en los dos años previos al inicio de los recortes del gobierno de Javier Milei.

Deuda externa total

Stock de deuda externa bruta (Q4 2025): USD 320.305 millones

USD 320.305 millones Evolución reciente: aumentó desde USD 316.935 millones en el trimestre anterior, marcando un máximo histórico .

aumentó desde USD 316.935 millones en el trimestre anterior, marcando un máximo histórico . Vencimientos inmediatos (2026): alrededor de USD 8.800 millones con el FMI y bonistas, tras el pago de USD 4.200 millones a acreedores privados .

Relación Nación–Provincias

Fondos resignados por provincias (2024–2026): USD 18.000 millones en transferencias nacionales, debido a recortes discrecionales y caída de la coparticipación .

USD 18.000 millones en transferencias nacionales, debido a recortes discrecionales y caída de la coparticipación . Contexto político: el ajuste forma parte de la estrategia fiscal del gobierno de Milei, que busca reducir el déficit y limitar la asistencia financiera a las provincias.

el ajuste forma parte de la estrategia fiscal del gobierno de Milei, que busca reducir el déficit y limitar la asistencia financiera a las provincias. Impacto: gobernadores enfrentan menor margen de maniobra para financiar obras y servicios, aumentando tensiones con la Casa Rosada.

Comparación y efectos

Concepto Monto aproximado Impacto Deuda externa total (2025) USD 320.305 millones Presión sobre reservas y credibilidad internacional Vencimientos 2026 (FMI + bonos) USD 8.800 millones Riesgo de default si no se refinancia Fondos recortados a provincias USD 18.000 millones Ajuste fiscal, menor inversión local

Claves del escenario

Argentina inicia recortes con un nivel récord de deuda externa , lo que condiciona cualquier estrategia de financiamiento.

, lo que condiciona cualquier estrategia de financiamiento. Las provincias son las primeras afectadas por el ajuste , con una pérdida significativa de recursos que limita su capacidad de gestión.

, con una pérdida significativa de recursos que limita su capacidad de gestión. El desafío central: cumplir con los vencimientos de 2026 y recuperar credibilidad en los mercados, mientras se sostiene la gobernabilidad interna frente a tensiones con los gobernadores.

En síntesis, Argentina enfrenta un doble frente de presión: por un lado, la deuda externa récord y los compromisos inmediatos con el FMI y bonistas; por otro, el recorte de fondos a las provincias que agrava la conflictividad política interna.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com