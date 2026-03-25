ZONA SUR: ENCUENTRO ENTRE VECINOS Y EL MUNICIPIO PARA ABORDAR DESAFÍOS DEL TERRITORIO

El Municipio de Río Grande llevó adelante una nueva reunión de trabajo junto a referentes barriales de la zona sur, con el objetivo de consolidar espacios de escucha activa e intercambio directo sobre las problemáticas y desafíos del territorio.
La jornada contó con la participación de la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; junto a la concejala Alejandra Arce y el concejal Jonatan Bogado.
En este marco, vecinas y vecinos expresaron sus inquietudes, plantearon necesidades y acercaron propuestas, en un ámbito de diálogo que permitió fortalecer el vínculo entre la comunidad y el Estado municipal.
Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, afirmó que “la planificación estratégica y la escucha activa de la comunidad son las bases de nuestro modelo de gestión en Río Grande”, y remarcó que estos espacios permiten construir respuestas concretas a partir del trabajo conjunto con los barrios.
Asimismo, Ferro sostuvo que “a pesar de las dificultades económicas por el contexto nacional, nos enfocamos en seguir mejorando los servicios esenciales y darle continuidad a las obras en toda la ciudad”, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo y el bienestar de la comunidad.
En esa línea, subrayó que “cuando el Estado nacional se corre y no da respuestas, es cuando más sostenemos un Municipio de cercanía y con capacidad de resolver problemas”, poniendo en valor el rol activo de la gestión local.
Viviana, en representación del barrio CAF y de la Asociación de Productores del sector chacra, destacó que “estos espacios son fundamentales porque nos permiten acercar al Municipio las realidades de nuestros barrios y trabajar en soluciones concretas”. Asimismo, valoró la convocatoria amplia de referentes al señalar que “pensar en conjunto es clave para avanzar en respuestas y encontrar alternativas con acompañamiento del Estado”.
Por su parte, Carmelo, referente del barrio Batallas de Georgia, remarcó que “fue un encuentro importante donde pudimos manifestar nuestros reclamos y generar un ida y vuelta que garantiza que nuestras voces sean escuchadas”. En esa línea, subrayó que “estos espacios son necesarios ante el crecimiento de la comunidad y la aparición de nuevas demandas”.
Estos encuentros forman parte de una política sostenida de cercanía, orientada a fortalecer el vínculo con la comunidad y consolidar instancias de participación que contribuyan a mejorar la calidad de vida en cada barrio.