ZONA SUR: ENCUENTRO ENTRE VECINOS Y EL MUNICIPIO PARA ABORDAR DESAFÍOS DEL TERRITORIO

Rio Grande 25/03/2026.-Vecinas y vecinos compartieron sus inquietudes, necesidades y propuestas en un espacio de diálogo abierto con funcionarios municipales, en el marco de una política de cercanía que promueve la construcción colectiva de soluciones.

El Municipio de Río Grande llevó adelante una nueva reunión de trabajo junto a referentes barriales de la zona sur, con el objetivo de consolidar espacios de escucha activa e intercambio directo sobre las problemáticas y desafíos del territorio.

La jornada contó con la participación de la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; junto a la concejala Alejandra Arce y el concejal Jonatan Bogado.

En este marco, vecinas y vecinos expresaron sus inquietudes, plantearon necesidades y acercaron propuestas, en un ámbito de diálogo que permitió fortalecer el vínculo entre la comunidad y el Estado municipal.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, afirmó que “la planificación estratégica y la escucha activa de la comunidad son las bases de nuestro modelo de gestión en Río Grande”, y remarcó que estos espacios permiten construir respuestas concretas a partir del trabajo conjunto con los barrios.

Asimismo, Ferro sostuvo que “a pesar de las dificultades económicas por el contexto nacional, nos enfocamos en seguir mejorando los servicios esenciales y darle continuidad a las obras en toda la ciudad”, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

En esa línea, subrayó que “cuando el Estado nacional se corre y no da respuestas, es cuando más sostenemos un Municipio de cercanía y con capacidad de resolver problemas”, poniendo en valor el rol activo de la gestión local.

Viviana, en representación del barrio CAF y de la Asociación de Productores del sector chacra, destacó que “estos espacios son fundamentales porque nos permiten acercar al Municipio las realidades de nuestros barrios y trabajar en soluciones concretas”. Asimismo, valoró la convocatoria amplia de referentes al señalar que “pensar en conjunto es clave para avanzar en respuestas y encontrar alternativas con acompañamiento del Estado”.

Por su parte, Carmelo, referente del barrio Batallas de Georgia, remarcó que “fue un encuentro importante donde pudimos manifestar nuestros reclamos y generar un ida y vuelta que garantiza que nuestras voces sean escuchadas”. En esa línea, subrayó que “estos espacios son necesarios ante el crecimiento de la comunidad y la aparición de nuevas demandas”.

Estos encuentros forman parte de una política sostenida de cercanía, orientada a fortalecer el vínculo con la comunidad y consolidar instancias de participación que contribuyan a mejorar la calidad de vida en cada barrio.