VUOTO: “NO LE DEBEMOS NADA A NADIE”

Ushuaia 27/03/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó con firmeza la demora del Gobierno provincial en el envío de los fondos de coparticipación que le corresponden al Municipio, una situación que ya acumula 34 días de atraso y representa una deuda cercana a los 12 mil millones de pesos.

“Nosotros no le debemos nada a nadie. Administramos con responsabilidad, pagamos los sueldos, hacemos obras y estamos al día con la OSEEF y la Caja de Jubilaciones”, remarcó el jefe comunal, y contrastó: “Ahora, por más orden que tengas, si no te mandan la plata es muy difícil gestionar”.

En declaraciones al programa Delivery TDF, Vuoto subrayó que esos recursos “no son del Gobierno provincial, son de los vecinos y vecinas de Ushuaia”, ya que se destinan directamente a sostener servicios esenciales y obra pública en la ciudad.

En ese sentido, explicó que la coparticipación depende de la recaudación nacional y provincial, por lo que “cuando cae la recaudación, los recursos bajan”, pero advirtió que la situación actual es aún más grave: “A esa caída se le suma un atraso de 34 días, cuando el año pasado era de ocho, que era lo normal”.

El intendente también alertó sobre el impacto económico en la gestión municipal: “Hoy no solo hay menos recursos, sino que además la capacidad de compra del Municipio cayó un 27%, lo que agrava todavía más la situación”.

Vuoto señaló además una pérdida estructural de recursos para las ciudades fueguinas: “En 2015, el 20,7% de la coparticipación iba a los municipios; hoy, por distintas deducciones, ese porcentaje bajó al 14%. Con estas reglas, Ushuaia perdió 17 mil millones de pesos en 2025 y Río Grande 22 mil millones”.

Frente a este escenario, planteó la necesidad de avanzar en una ley de goteo automático de coparticipación que garantice previsibilidad financiera: “Si como Provincia definís que una parte de los recursos es para los municipios, otra para la obra social y otra para la Caja, entonces no podés administrar como propios fondos que no te corresponden”.

Por otra parte, el intendente se refirió a la situación de la obra social provincial y la calificó como “muy compleja”. “Hoy no está cubriendo prestaciones básicas ni garantizando medicamentos oncológicos, y el principal deudor es el propio Estado provincial. Eso es gravísimo”, advirtió.

Asimismo, lamentó la falta de diálogo con el Gobierno provincial: “El diálogo está cortado porque no hay respuestas. Y en este contexto necesitamos discutir prioridades de fondo: la obra social, la DPE y los problemas estructurales de Tierra del Fuego, hoy más que nunca gobernar es administrar prioridades”.

“Esa discusión incomoda, pero es necesaria. Yo no tengo problemas personales con el gobernador Melella, pero hay temas que no se pueden evitar”, sostuvo.

Finalmente, Vuoto fue contundente: “No puedo hablar de unidad política si las decisiones perjudican a Ushuaia y a sus vecinos. Podemos tener el mejor diálogo, pero si hay personas que no reciben sus medicamentos, hay cosas que no son negociables”.