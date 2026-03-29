Tierra del Fuego: FOPEA destacó una experiencia de Tierra del Fuego que pone a las víctimas en el centro del proceso judicial

Tierra del Fuego 29/03/2026.- El trabajo “Dar voz y protagonismo a las víctimas en el Fin del Mundo”. analiza el funcionamiento de una oficina creada dentro del Ministerio Público Fiscal de Tierra del Fuego, cuyo objetivo es acompañar a las personas afectadas por delitos y facilitar su participación activa en el proceso penal.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) publicó una serie de diez investigaciones en el micrositio “Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia”, entre las que se destaca el trabajo titulado “Dar voz y protagonismo a las víctimas en el Fin del Mundo”.

La investigación analiza el funcionamiento de una oficina creada dentro del Ministerio Público Fiscal de Tierra del Fuego, cuyo objetivo es acompañar a las personas afectadas por delitos y facilitar su participación activa en el proceso penal.

Según se detalla, alrededor de 400 personas reciben cada mes atención integral, desde el momento de la denuncia hasta la etapa de ejecución de la pena.

El informe forma parte de un conjunto de diez experiencias desarrolladas en distintas jurisdicciones del país, que buscan mejorar el servicio de Justicia y fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema judicial.

En particular, la denominada “práctica Nº 5” pone el foco en la labor del Ministerio Público Fiscal fueguino, que impulsó la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas (OAV).

Este espacio brinda contención, orientación y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones vinculadas a delitos penales. De acuerdo con la publicación, esta iniciativa transformó el primer contacto de las víctimas con la Justicia.

No solo les permite aliviar su situación, sino también asumir un rol más activo en las causas judiciales. La experiencia comenzó en la ciudad de Ushuaia por iniciativa del jefe de fiscales de la provincia, Dr. Eduardo Urquiza, y luego se extendió a toda la jurisdicción de Tierra del Fuego.

La investigación fue realizada por el periodista Gabriel Ramonet, quien entrevistó al fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Urquiza, y a su equipo de trabajo, con el objetivo de reconstruir el origen, los objetivos y el funcionamiento de esta política pública.

El proyecto “Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia” reúne una selección de buenas prácticas del sistema judicial argentino. Es una iniciativa impulsada por FOPEA, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red Federal de Periodismo Judicial, con el apoyo de la Embajada Británica en la Argentina.

Las investigaciones fueron realizadas entre fines de 2025 y comienzos de 2026 por periodistas y colaboradores judiciales de distintas regiones del país. El contenido completo puede consultarse en el micrositio oficial: https://buenaspracticasjudiciales.fopea.org/(Enlace externo)