SOBERANÍA ALIMENTARIA: RÍO GRANDE CONSOLIDA SU ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

Rio Grande 17/03/2026.- Funcionarios municipales recorrieron distintos establecimientos de productores locales del barrio Apymema en el marco de la Estrategia Alimentaria Urbana, una política impulsada por la gestión del intendente Martín Perez que tiene como eje la soberanía alimentaria. La misma busca fortalecer la producción local de alimentos, promover el agregado de valor y aumentar el abastecimiento interno de productos frescos en la ciudad.

La visita fue encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande, Facundo Armas, junto a parte de su equipo de trabajo; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars.

Durante la recorrida, los funcionarios dialogaron con productores de un barrio histórico de Río Grande vinculado al trabajo hortícola, donde desde hace décadas se desarrollan sistemas de producción bajo cubierta en invernaderos adaptados a las condiciones climáticas de la región. Además de los métodos tradicionales, algunos emprendimientos incorporan tecnologías de cultivo hidropónico, lo que abre nuevas posibilidades para incrementar la escala productiva y mejorar la calidad de los alimentos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que “este barrio forma parte de la historia productiva de nuestra ciudad. Aquí conviven métodos tradicionales de producción bajo cubierta con nuevas tecnologías como la hidroponía, que nos permiten pensar en un mayor volumen de alimentos producidos localmente. Nuestro objetivo es potenciar a los productores para que puedan producir más, agregar valor y fortalecer el abastecimiento interno de alimentos en Río Grande”.

Armas remarcó, además, que estas experiencias productivas no sólo contribuyen al consumo local, sino que también tienen potencial para ampliar mercados. “Ya existen experiencias de productores que comenzaron a abastecer a cruceros antárticos, lo que demuestra que la producción local puede proyectarse hacia nuevos mercados y generar más oportunidades para nuestra ciudad y nuestra provincia”, sostuvo.

En este sentido, el funcionario destacó el acompañamiento que el Municipio viene realizando al sector productivo. “Durante esta temporada, que se extenderá hasta principios de junio, el Municipio ya entregó casi 2 millones de plantines de distintas variedades de verduras y brinda asesoramiento técnico permanente a 238 productores de nuestra ciudad. Este trabajo sostenido muestra que la soberanía alimentaria no es solo un concepto, sino una política concreta que llevamos adelante con una fuerte articulación público-privada para alcanzar objetivos comunes”, afirmó.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo remarcaron que este acompañamiento forma parte de una estrategia integral destinada a consolidar un sistema alimentario local más resiliente, con mayor producción de cercanía y nuevas oportunidades de desarrollo para las familias productoras de Río Grande.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo: «avanzar hacia la soberanía alimentaria como idea nos permite poder crecer en producción local, generar y consumir alimentos de mejor calidad».

«Desde el Municipio hacemos un esfuerzo muy grande -a pesar de las dificultades por la caída de los recursos a nivel nacional- para sostener políticas que promueven la producción y que facilitan puntos de venta para los productores y emprendedores frutihortícolas y de carne», indicó. Y en este sentido, detalló que ejemplos de ello son la provisión de agua potable, el personal de médicos veterinarios enfocados en el seguimiento de las enfermedades zoonóticas, y el funcionamiento de la Planta Municipal de Faena para garantizar las faenas de carne vacuna porcina y ovina, entre otros esfuerzos económicos que realiza el Municipio como el Mercado en tu Barrio y programas en pos de facilitar puntos de venta para la producción local de alimentos. > Prensa Municipal RGA 🗞: Por último, Ferro enfatizó: «acompañamos con convicción a los productores locales porque sabemos de su esfuerzo y su compromiso con Río Grande, con nuestra tierra y comunidad».

Finalmente, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, añadió: «reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la producción local, una política pública estratégica que venimos sosteniendo y profundizando. Las productoras y productores destacan el acompañamiento constante del Municipio y el valor de las herramientas que se han impulsado para potenciar la producción local».

Señaló que «este reconocimiento nos impulsa a seguir consolidando políticas que, por su integralidad y cercanía con las necesidades reales del sector, hoy resaltan como experiencias únicas e innovadoras a nivel país».

«Creemos firmemente que el trabajo de nuestras productoras y productores es fundamental para avanzar hacia mayores niveles de soberanía alimentaria, fortaleciendo circuitos de producción y consumo locales, generando empleo y promoviendo un modelo de desarrollo que pone en el centro el trabajo y el crecimiento de nuestra comunidad», concluyó Ybars.