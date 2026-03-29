SE PRESENTARÁ EN RÍO GRANDE EL LIBRO “CRÓNICA DE UNA INCURSIÓN A MALVINAS”

En el marco de las actividades conmemorativas por la Semana de Malvinas, el Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Crónica de una Incursión a Malvinas”, del autor Juan Augusto Rattenbach.
La obra narra, en primera persona, la experiencia del autor durante su viaje de siete días en las Islas Malvinas, con especial énfasis en su recorrido por la Isla Soledad. A través de esta crónica, Rattenbach construye un relato que combina observación, reflexión y registro territorial, aportando una perspectiva actual sobre el territorio insular.
El libro incorpora al final de cada capítulo un código QR que permite complementar la lectura con material audiovisual, enriqueciendo la experiencia y acercando al lector a una vivencia más inmersiva.
La presentación se llevará adelante este martes 31 de marzo a las 15:30 horas en la Carpa de la Dignidad, en una actividad abierta a la comunidad.
El Municipio consolida a Río Grande como Ciudad de la Soberanía mediante el fortalecimiento de espacios de encuentro, reflexión y difusión de la causa Malvinas, reafirmando su compromiso permanente con la memoria, la identidad nacional y la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas.
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