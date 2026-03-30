SE INSTALÓ UNA NUEVA ESTACIÓN EN EL GLACIAR MARTIAL PARA MONITOREAR EL AGUA Y ANTICIPAR ESCENARIOS

Ushuaia 30/03/2026.- En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, se instaló una nueva estación de medición en el Glaciar Martial, en Ushuaia. La tarea fue realizada por equipos técnicos de la Dirección General de Recursos Hídricos junto a la empresa EVARSA.

Se trata de una estación nivométrica, que permite medir cuánta nieve se acumula y cuánta agua contiene esa nieve. Esta información es clave porque la nieve que se acumula en la montaña es la principal fuente de agua que alimenta ríos y arroyos durante el año.

El equipamiento incluye un dispositivo conocido como “colchón de nieve” o snow pillow, que funciona como una balanza: registra el peso de la nieve acumulada para calcular cuánta agua representa. A esto se suma un sensor que mide la altura de la nieve. En conjunto, estos instrumentos permiten conocer con mayor precisión cuánta agua aportará el deshielo a la cuenca del arroyo Buena Esperanza y en qué momento del año estará disponible.

El director general de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Gerardo Noir, destacó que “este tipo de tecnología nos permite entender mejor cómo se comporta el recurso hídrico en la provincia y anticiparnos a escenarios futuros, tanto para la planificación como para la prevención de riesgos”.

Por su parte, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, señaló que “contar con información precisa sobre la nieve y el agua es fundamental para la toma de decisiones. Nos permite planificar obras, garantizar el abastecimiento y adaptarnos a los efectos del cambio climático”.

La nueva estación se suma a la red hidrológica provincial, que cuenta con equipos distribuidos estratégicamente en todo el territorio para medir variables como caudales de ríos, precipitaciones y condiciones climáticas. Estos datos también permiten analizar cómo evoluciona la relación entre nieve y lluvia en el contexto del cambio climático, y son esenciales para planificar el uso del agua, prevenir inundaciones y cuidar un recurso clave para el desarrollo de Tierra del Fuego.