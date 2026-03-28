RÍO GRANDE TE ESPERA CON DIFERENTES PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FIN DE SEMANA

Rio Grande 28/03/2026.- RECORRÉ LA MUESTRA “ESTE SUELO NUESTRA PATRIA” En el marco del Mes de Malvinas, las instituciones educativas y la comunidad en general podrán conocer la muestra “Este suelo nuestra patria”, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas, mientras que los sábados podrán acercarse de 15 a 18 horas. Durante la visita podrán profundizar en la historia, la memoria y el significado de la causa Malvinas en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. La exposición estará abierta al público hasta el 25 de abril.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas de martes a sábado de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir tomates frescos y ajos violetas de la marca local “RGA Alimentos”, así como alimentos de productores locales como pescado, carne porcina, huevos y hortalizas.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Este espacio, ubicado en Fagnano 650, atenderá este viernes, de 10 a 16 horas, mientras que el sábado y el domingo, desde las 16 hasta las 20 horas. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

CINE DEBATE «MOONBIRD: EL ÚLTIMO VUELO»CINE DEBATE «MOONBIRD: EL ÚLTIMO VUELO»

La propuesta será este viernes en el Centro de Interpretación Ambiental, Ruta Nº3 frente al barrio Las Barrancas a las 14 horas, donde se proyectará «Moonbird: El último vuelo», un cortometraje animado que narra la extraordinaria travesía del legendario playero rojizo B-95, conocido como Moonbird. Quienes estén interesados en ser parte de la propuesta podrán acercarse al CIA o comunicarse al teléfono 436200, Interno 5044.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

Este espacio destinado a la recreación y entretenimiento de las infancias de la ciudad se encuentra ubicado en Rafaela Ishton y Tolhuin. La calesita está abierta de jueves a domingos, desde las 15:30 hasta las 19 horas, con entrada libre y gratuita. El funcionamiento de la misma está sujeta a las condiciones climáticas.

VISITÁ EL PASEO CANTO DEL VIENTO

Este fin de semana, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que las vecinas y vecinos disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands con emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

NUEVA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Este sábado se llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica, una iniciativa que tendrá lugar en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafaela Ishton 1148, en el horario de 9 a 14 horas. La atención será por orden de llegada.

RECORRÉ LA CARPA DE LA DIGNIDAD

Se trata de un espacio emblemático de encuentro, memoria y reflexión donde la comunidad se reúne para conmemorar la fecha. La Carpa, ubicada en la Av. Héroes de Malvinas (frente al Monumento de Héroes de Malvinas), estará abierta sábados y domingos, a partir de las 9 de la mañana.

SUMATE AL “RINCÓN CREATIVO”

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo se llevará adelante una clase de dibujo y pintura en yeso. La actividad se realizará, ambos días, a las 16 horas, en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650).

PARTICIPÁ DE LA “HORA DEL PLANETA 2026”

La actividad se realizará este sábado 28 de marzo, de 19.30 a 20.30 horas, en el Centro de Interpretación Ambiental, sobre Ruta Nacional N°3 (frente al barrio Las Barrancas). Durante la jornada, habrá un ecocanje de latas de aluminio por plantines y luego se brindará una charla orientada a fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad. La propuesta es organizada por el Municipio de Río Grande junto a la Fundación Vida Silvestre Argentina.