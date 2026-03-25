RÍO GRANDE: INVITAN A UNA CHARLA ABIERTA SOBRE CRECIMIENTO ENERGÉTICO EN LA PROVINCIA

Rio Grande 25/03/2026.- Este miércoles 25 de marzo a las 19 horas se llevará adelante una charla abierta y gratuita sobre el desarrollo energético en Tierra del Fuego, un eje considerado clave para el presente y futuro de la provincia.

La actividad se realizará en la sede del espacio FORJA, y contará con la participación de la ministra de Energía, Gabriela Castillo, quien disertará sobre el modelo estratégico de crecimiento energético que se proyecta en el territorio fueguino.

El encuentro propone generar un espacio de reflexión y debate en torno al rol de la energía como motor de desarrollo, soberanía y proyección a largo plazo. En ese marco, se abordarán los desafíos actuales del sector y su impacto en la comunidad.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y se realizará en Islas Malvinas 1121, de Río Grande, con el objetivo de pensar colectivamente el presente y el futuro energético de Tierra del Fuego.