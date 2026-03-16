RÍO GRANDE IMPULSA LA PRIMERA CHACRA AGROEXPERIMENTAL MUNICIPAL DE TIERRA DEL FUEGO

Rio Grande 16/03/2026.- El intendente Martín Perez, recorrió los avances de la puesta en valor de la Chacra Agroexperimental Municipal “Germán Asencio”, un nuevo espacio que el Municipio está acondicionando para el desarrollo de actividades productivas, educativas y de investigación vinculadas al fortalecimiento de la producción local.

Durante la visita, Martín Perez estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, junto a su equipo de trabajo, con quienes supervisó las tareas que se llevan adelante para recuperar y poner en funcionamiento este histórico predio productivo de la ciudad.

La Chacra funcionará como un espacio agroexperimental de puertas abiertas a la comunidad, donde vecinos y vecinas podrán conocer experiencias de producción local, nuevas tecnologías aplicadas al sector y el potencial productivo que posee Río Grande. Asimismo, se proyecta como un ámbito de formación, capacitación e investigación para estudiantes, productores y emprendedores vinculados al sector agroalimentario.

Este proyecto representa además la primera experiencia de una chacra agroexperimental municipal en la provincia, consolidándose como una iniciativa innovadora orientada a promover la investigación aplicada, la formación y el desarrollo productivo local.

Actualmente, en el predio ya se desarrollan tareas vinculadas a la clasificación de la producción de ajo violeta cultivado en la ciudad, como parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer las cadenas productivas locales.

Este espacio perteneció al histórico productor de la ciudad Germán Asencio, reconocido por su extensa trayectoria en la producción frutihortícola a través de su Chacra “Los Pinos”. En ese marco, desde el Municipio se agradeció especialmente a la familia Asencio por permitir que este lugar continúe ligado al desarrollo productivo de Río Grande y por el legado que Germán dejó a la comunidad.

La Chacra Agroexperimental Municipal se desarrollará mediante un trabajo articulado con diversas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Misión Salesiana, escuelas técnicas de la ciudad y Río Grande Activa, Sociedad del Estado.

A través de este espacio se prevé el desarrollo de talleres, capacitaciones, proyectos de investigación aplicada y experiencias productivas, que permitirán fortalecer el conocimiento local y generar nuevas oportunidades vinculadas a la producción de alimentos en la ciudad.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y a la soberanía alimentaria, promoviendo iniciativas que potencien la producción local, el aprendizaje y la innovación en un contexto climático desafiante como el de Río Grande.