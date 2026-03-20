Río Grande avanza en la digitalización de los trámites de obra asi lo manifestó la concejal Arce

Rio Grande 20/03/2026.- En el marco de una reunión de trabajo que contó con la participación del Cuerpo de Concejales, representantes del Colegio de Arquitectos y funcionarios del Municipio de Río Grande, se continuó analizando y trabajando el proyecto de ordenanza presentado por la concejal Arce orientado a la digitalización integral de los procesos vinculados a la gestión de planos de obra para todas las obras edilicias nuevas, ampliaciones, regularizaciones, reformas, instalaciones o demoliciones que se ejecuten dentro del ejido de la ciudad de la ciudad.

La iniciativa establece la obligatoriedad de la presentación, tramitación, visación y aprobación de planos en formato digital para todas las obras edilicias que se ejecuten dentro del ejido urbano, incluyendo construcciones nuevas, ampliaciones, reformas, regularizaciones, instalaciones y demoliciones.

En ese sentido, la concejal Arce sostuvo que “el proyecto propone la utilización del “Portal Ciudadano” como herramienta para que vecinos y vecinas puedan visualizar, seguir y gestionar sus trámites de manera ágil y transparente”.

Asimismo, manifestó que “se prevé la implementación de la plataforma ‘Yacaré’ para la gestión y aprobación de carpetas técnicas, en concordancia con el Código de Edificación vigente”.

Además, agregó que “la propuesta también contempla una optimización progresiva de los sistemas digitales y procedimientos administrativos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, agilizar los tiempos de respuesta y brindar mayor eficiencia en la gestión pública”.

Entre sus principales lineamientos, se destaca la “generación de información actualizada y de fácil acceso, la reducción del uso de papel mediante la digitalización de trámites, y la promoción de prácticas sustentables”.

Arce puntualizó que este proyecto “plantea fortalecer los canales de comunicación con profesionales del sector y la comunidad en general, así como consolidar el trabajo articulado con los colegios profesionales y en paralelo, se prevé la capacitación del personal municipal para garantizar un adecuado acompañamiento a los usuarios en el uso de estas herramientas digitales”.

Por último, explicó que “otro aspecto central del proyecto es la validación de la documentación digital presentada a través de las plataformas establecidas, otorgándole plena validez jurídica y administrativa, en igualdad de condiciones con la documentación en formato papel”.

La iniciativa busca dar un paso significativo hacia la modernización del Estado municipal, incorporando tecnologías que permitan simplificar trámites, mejorar la calidad del servicio y optimizar la relación entre el Municipio, los profesionales y la comunidad.