“RGA ALIMENTOS” SUMA UN NUEVO PRODUCTO A LA VENTA

Rio Grande 27/03/2026.- Se trata de ajos violetas fueguinos, un alimento de alta calidad que comenzó a comercializarse en la ciudad el fin de semana, con el objetivo de seguir consolidando el desarrollo productivo y el valor agregado local.

Río Grande Activa, en articulación con el Municipio, este fin de semana inició la venta al público de ajos violetas fueguinos de la marca “RGA Alimentos”, marcando un nuevo avance en la producción local de alimentos.

Es un producto que se destaca por su calidad y presentación. Fue cultivado y cosechado mediante un proceso de producción planificada mayor a un año, aportando valor agregado local y fortaleciendo la identidad de la producción local.

El ajo violeta fueguino se caracteriza por su sabor intenso y su perfil aromático distintivo, lo cual lo posiciona como una alternativa diferenciada frente al ajo tradicional. Además, aporta propiedades nutricionales beneficiosas, ya que contiene vitaminas, minerales y compuestos naturales con efecto antioxidante.

Además de su comercialización en los puntos de venta propios, los ajos violetas fueguinos se están distribuyendo a distintos comercios de la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso de vecinos y vecinas a alimentos frescos, locales y de calidad.

Si bien la producción está destinada principalmente al consumo, también puede utilizarse como semilla, permitiendo a vecinos y vecinas iniciarse en el cultivo doméstico y fomentar la producción propia de alimentos.

Las recomendaciones de cómo realizar el auto-cultivo del ajo se encuentra disponible en un QR que tiene cada producto en su packaging, así como información ampliada de sus propiedades.

De esta manera, en articulación con Rio Grande Activa, el Estado municipal continúa impulsando iniciativas que fortalecen la soberanía alimentaria, la ampliación productiva y el valor agregado local.