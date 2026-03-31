Reforma Constitucional: un rechazo que se consolida en un contexto de crisis

Tierra del Fuego 31/03/2026.- El análisis comparativo de la opinión pública fueguina realizado por Neodelfos entre agosto de 2025 y marzo de 2026 respecto de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella permite identificar una tendencia muy clara, la iniciativa no solo no logra consolidar apoyo, sino que enfrenta un escenario de rechazo creciente y estructural.

Los datos son contundentes, mientras que en agosto de 2025 el rechazo a la reforma constitucional alcanzaba el 76,4%, en marzo de 2026 asciende al 77,8%, consolidándose como posición mayoritaria dominante. En paralelo, el apoyo a la reforma cae de manera significativa, pasando del 19,2% al 8,2%, es decir, se reduce a menos de la mitad en menos de un año. Por su parte, el segmento de indecisos o sin opinión definida crece del 6,6% al 14,0%, lo que introduce un elemento adicional de análisis.

Este comportamiento no responde únicamente a la dinámica propia del debate constitucional. Por el contrario, debe ser interpretado en el marco de un contexto económico y social cada vez más exigente para la ciudadanía fueguina.

En los últimos meses se ha observado una creciente preocupación por el desempleo, el deterioro de la actividad económica y una marcada caída en las expectativas a futuro. A esto se suma un escenario fiscal complejo a nivel provincial, caracterizado por tensiones en las cuentas públicas y limitaciones en la capacidad de respuesta del Estado provincial.

En este contexto, la agenda pública se reconfigura, las prioridades sociales se desplazan hacia la resolución de problemas inmediatos y concretos, vinculados al ingreso, el empleo y la estabilidad económica. En consecuencia, las iniciativas de carácter institucional o estructural —como una reforma constitucional— encuentran mayores dificultades para generar adhesión.

Existe además un fenómeno ampliamente documentado en el análisis de opinión pública, en contextos de incertidumbre económica, las sociedades tienden a adoptar posiciones más conservadoras frente a cambios de gran escala. La demanda se orienta hacia certidumbre, previsibilidad y respuestas de corto plazo, en detrimento de transformaciones de largo alcance.

Desde esta perspectiva, la evolución de los datos permite identificar tres elementos centrales:

En primer lugar, el rechazo a la reforma no solo es mayoritario, sino estable y consolidado, lo que indica la existencia de una posición social firme que no declina con el tiempo.

En segundo lugar, el apoyo muestra una pérdida significativa de volumen, lo que sugiere dificultades para sostener la narrativa o los fundamentos de la iniciativa en la opinión pública.

Finalmente, el crecimiento de los indecisos refleja un segmento que, en un contexto de mayor incertidumbre, opta por posiciones más cautelosas o menos definidas, aunque sin revertir la tendencia general de rechazo.

En términos generales, el escenario que se configura es el de una iniciativa con muy baja legitimidad social y escasa capacidad de expansión en el contexto actual.

La evidencia sugiere que, en un marco atravesado por preocupaciones económicas y sociales urgentes, la reforma constitucional no logra instalarse como una prioridad para la ciudadanía fueguina. Por el contrario, enfrenta un entorno donde la demanda social se orienta hacia soluciones inmediatas y tangibles.

En definitiva, el comportamiento de la opinión pública no puede ser leído como un fenómeno aislado. Es el reflejo de un contexto más amplio en el que las condiciones económicas, las expectativas sociales y la percepción sobre la gestión pública inciden directamente en la evaluación de las iniciativas políticas.

Fuente: Neodelfos Consultora.