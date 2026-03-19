PRODUCTORES LOCALES DESTACAN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MUNICIPIO AL SECTOR HORTÍCOLA

Rio Grande 19/03/2026.- En el marco de una recorrida por emprendimientos productivos, funcionarios municipales y productores coincidieron en la importancia de fortalecer la producción local de alimentos en Río Grande.

A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, el Municipio de Río Grande llevó adelante una visita a emprendimientos locales dedicados a la hidroponía y la producción hortícola, en el marco de las políticas públicas que impulsa la gestión para fortalecer la producción de alimentos en la ciudad.

La recorrida fue encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; junto al secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; así como la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars.

Durante la visita, los funcionarios dialogaron con productores y productoras, quienes compartieron sus experiencias y destacaron el acompañamiento del Estado municipal, tanto en el acceso a insumos como en capacitaciones y asesoramiento técnico.

Jonathan Gómez, productor hidropónico, señaló que “es muy importante el trabajo articulado que llevamos adelante con el Municipio. Agradecemos el acompañamiento integral que recibimos desde el inicio hasta el final de la temporada”. Al mismo tiempo, detalló que «actualmente estamos produciendo lechuga hidropónica, rúcula, entre otras variedades» y remarcó que «hoy contamos con la posibilidad de comercializar nuestros productos en Río Grande como en otras localidades».

En ese sentido, destacó que “producir en nuestra ciudad es un gran logro, especialmente por las condiciones climáticas. Con esfuerzo y perseverancia, logramos acercar alimentos frescos a nuestras vecinas y vecinos”.

Por su parte, Patricia Gallardo, productora hortícola con 9 años de trayectoria, afirmó que “gracias al acompañamiento constante del Municipio, con la entrega de plantines y capacitaciones, podemos seguir produciendo y creciendo”.

Estas acciones forman parte de una política sostenida que busca fortalecer el entramado productivo local, acompañando a quienes trabajan diariamente en la producción de alimentos y consolidando un modelo de desarrollo con mayor producción de cercanía.