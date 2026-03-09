Economía, Info general, Política, Provinciales, seguridad

¿Porque en Tierra del Fuego se debe abonar con tarjetas bancarizadas? Los detalles.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 09/03/2026.- En Tierra del Fuego, la tendencia normativa y operativa está orientada a que los pagos se realicen con tarjetas bancarizadas (crédito, débito o prepagas), especialmente en servicios públicos y comercios, para garantizar seguridad, trazabilidad fiscal y modernización del sistema de cobros. En Ushuaia, por ejemplo, el transporte público ya exige medios electrónicos como tarjetas contactless o dispositivos móviles.

Contexto normativo y operativo en Tierra del Fuego
  • Banco de Tierra del Fuego: regula tasas y normativas vinculadas al uso de tarjetas de crédito y débito, en línea con disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto asegura que las operaciones estén registradas y supervisadas.
  • Gobierno provincial: aunque gran parte de la normativa está vinculada a la economía del conocimiento y promoción de la industria, se adhiere a marcos nacionales que fomentan la digitalización de pagos y la bancarización.
  • Transporte público en Ushuaia (UISE): desde 2023 se implementó el “Sistema de Pago Abierto”, que permite pagar pasajes con tarjetas bancarias contactless (Visa, Mastercard) y dispositivos móviles con NFC. Esto marca un precedente para otros sectores comerciales.
Razones por las que se exige tarjeta bancarizada
  • Seguridad: reduce riesgos de robo de efectivo y fraudes.
  • Trazabilidad fiscal: cada operación queda registrada, lo que facilita el control impositivo.
  • Modernización: se integra con tecnologías de pago rápido (QR, NFC, contactless).
  • Protección al consumidor: permite reclamos y devoluciones respaldados por entidades bancarias.
Comparación: efectivo vs. tarjeta en Tierra del Fuego

 

Aspecto Pago con tarjeta bancarizada Pago en efectivo
Seguridad Alta (fraude reducido, respaldo bancario) Baja (riesgo de robo, falsificación)
Trazabilidad fiscal Total (registro automático) Limitada
Comodidad Alta (contactless, NFC, QR) Media (requiere cambio)
Costos para comercio Comisión bancaria Manejo de efectivo
Accesibilidad Requiere cuenta bancaria Universal
Desafíos locales
  • Exclusión financiera: en Tierra del Fuego, no todas las personas tienen acceso a cuentas bancarias o tarjetas, lo que puede limitar su participación en ciertos comercios.
  • Comisiones: los comercios deben pagar porcentajes por transacción, lo que genera resistencia en pequeños locales.
  • Dependencia tecnológica: en zonas con baja conectividad, el sistema puede fallar, obligando a mantener efectivo como respaldo.

En conclusión, la exigencia de tarjetas bancarizadas en Tierra del Fuego responde a una política de seguridad, transparencia y modernización, con ejemplos claros como el transporte público en Ushuaia. Sin embargo, persisten tensiones por la exclusión de sectores no bancarizados y los costos para pequeños comercios.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

loading...