¿Porque en Tierra del Fuego se debe abonar con tarjetas bancarizadas? Los detalles.

Contexto normativo y operativo en Tierra del Fuego
- Banco de Tierra del Fuego: regula tasas y normativas vinculadas al uso de tarjetas de crédito y débito, en línea con disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto asegura que las operaciones estén registradas y supervisadas.
- Gobierno provincial: aunque gran parte de la normativa está vinculada a la economía del conocimiento y promoción de la industria, se adhiere a marcos nacionales que fomentan la digitalización de pagos y la bancarización.
- Transporte público en Ushuaia (UISE): desde 2023 se implementó el “Sistema de Pago Abierto”, que permite pagar pasajes con tarjetas bancarias contactless (Visa, Mastercard) y dispositivos móviles con NFC. Esto marca un precedente para otros sectores comerciales.
Razones por las que se exige tarjeta bancarizada
- Seguridad: reduce riesgos de robo de efectivo y fraudes.
- Trazabilidad fiscal: cada operación queda registrada, lo que facilita el control impositivo.
- Modernización: se integra con tecnologías de pago rápido (QR, NFC, contactless).
- Protección al consumidor: permite reclamos y devoluciones respaldados por entidades bancarias.
Comparación: efectivo vs. tarjeta en Tierra del Fuego
|Aspecto
|Pago con tarjeta bancarizada
|Pago en efectivo
|Seguridad
|Alta (fraude reducido, respaldo bancario)
|Baja (riesgo de robo, falsificación)
|Trazabilidad fiscal
|Total (registro automático)
|Limitada
|Comodidad
|Alta (contactless, NFC, QR)
|Media (requiere cambio)
|Costos para comercio
|Comisión bancaria
|Manejo de efectivo
|Accesibilidad
|Requiere cuenta bancaria
|Universal
Desafíos locales
- Exclusión financiera: en Tierra del Fuego, no todas las personas tienen acceso a cuentas bancarias o tarjetas, lo que puede limitar su participación en ciertos comercios.
- Comisiones: los comercios deben pagar porcentajes por transacción, lo que genera resistencia en pequeños locales.
- Dependencia tecnológica: en zonas con baja conectividad, el sistema puede fallar, obligando a mantener efectivo como respaldo.
En conclusión, la exigencia de tarjetas bancarizadas en Tierra del Fuego responde a una política de seguridad, transparencia y modernización, con ejemplos claros como el transporte público en Ushuaia. Sin embargo, persisten tensiones por la exclusión de sectores no bancarizados y los costos para pequeños comercios.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar