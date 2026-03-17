POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE POPPER, HABRÁ CAMBIOS DE RECORRIDO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Rio Grande 17/03/2026.- El Municipio de Río Grande informa a los usuarios de las líneas A, A complementaria y E del Transporte Público de Pasajeros que, a partir de las 9 horas del martes 17 de marzo, la Dirección de Obras Viales se encontrará trabajando sobre la calle Punta Popper entre Vuelta de Obligado y Laguna Esmeralda, por lo que se verá afectado el recorrido de las mismas.

El recorrido alternativo de ida para las líneas A y E será con desvío en Vuelta de Obligado hasta El Maitén, luego en Kereskin para retomar El Maitén y continuando hasta Rubén Alberto Maliño hacia Federico Echelaine para volver al recorrido habitual en calle Kaikén.

En tanto, para la vuelta de las líneas A complementaria y E, el recorrido alternativo comenzará en Kaikén hacia Federico Echelaine, continuará por Ciudad de Rosario para circular por El Maitén hasta Kereskin y retomar El Maitén hasta Vuelta de Obligado para realizar el recorrido habitual en Punta Popper.

Los cambios son en virtud de los trabajos de pavimentación que se realizarán en el sector comprendido sobre la calle Punta Popper entre Vuelta de Obligado y Laguna Esmeralda.