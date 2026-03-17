POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE POPPER, HABRÁ CAMBIOS DE RECORRIDO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

El recorrido alternativo de ida para las líneas A y E será con desvío en Vuelta de Obligado hasta El Maitén, luego en Kereskin para retomar El Maitén y continuando hasta Rubén Alberto Maliño hacia Federico Echelaine para volver al recorrido habitual en calle Kaikén.
En tanto, para la vuelta de las líneas A complementaria y E, el recorrido alternativo comenzará en Kaikén hacia Federico Echelaine, continuará por Ciudad de Rosario para circular por El Maitén hasta Kereskin y retomar El Maitén hasta Vuelta de Obligado para realizar el recorrido habitual en Punta Popper.
Los cambios son en virtud de los trabajos de pavimentación que se realizarán en el sector comprendido sobre la calle Punta Popper entre Vuelta de Obligado y Laguna Esmeralda.