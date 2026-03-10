OBRAS: Legisladores acompañaron la presentación de la nueva usina de Ushuaia

Ushuaia, martes 10 de marzo de 2026.- Las legisladoras Gisela Dos Santos (ST); Myriam Martínez (FORJA) y María Laura Colazo (PV) junto al legislador Federico Sciurano (FORJA) acompañaron al Gobernador de la provincia, prof. Gustavo Melella en la presentación de la obra de la nueva usina de Ushuaia. Asistió, el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei.

Se trata de una inversión que cristaliza el trabajo mancomunado de Tierra del Fuego junto a China dando previsibilidad por los próximos 30 años, según se informó. Se construye a partir de un convenio entre Terra Ignis S.A y la empresa de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., responsable del desarrollo del proyecto.

En la actualidad se realiza el movimiento de suelo en el predio de cuatro hectáreas sobre la ruta provincial Nº 35, a la vera del río Olivia y se espera que arribe el cargamento de equipos y materiales.

De la visita participaron funcionarios provinciales y referentes de cámaras empresariales, Concejales, autoridades de Terra Ignis SA, entre otros.