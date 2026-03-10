OBRAS: Legisladores acompañaron la presentación de la nueva usina de Ushuaia

Se trata de una inversión que cristaliza el trabajo mancomunado de Tierra del Fuego junto a China dando previsibilidad por los próximos 30 años, según se informó. Se construye a partir de un convenio entre Terra Ignis S.A y la empresa de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., responsable del desarrollo del proyecto.
En la actualidad se realiza el movimiento de suelo en el predio de cuatro hectáreas sobre la ruta provincial Nº 35, a la vera del río Olivia y se espera que arribe el cargamento de equipos y materiales.
De la visita participaron funcionarios provinciales y referentes de cámaras empresariales, Concejales, autoridades de Terra Ignis SA, entre otros.