MÁS INFRAESTRUCTURA URBANA Y CONECTIVIDAD: INICIARON LOS TRABAJOS EN CALLE PUNTA POPPER

Rio Grande 26/03/2026.- Las tareas previas a su hormigonado comenzaron en el tramo comprendido entre Vuelta de Obligado y Laguna Esmeralda. Se trata de una arteria estratégica que conecta los barrios Malvinas Argentinas y De las Aves. La obra es ejecutada por administración con maquinaria y personal municipal.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras Públicas, inició con los trabajos de la primera etapa de pavimentación de la calle Punta Popper, una obra clave para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad entre los barrios Malvinas Argentinas y De las Aves.

En esta primera instancia, la intervención contempla la pavimentación de 380 metros lineales con hormigón, cuyos trabajos comenzarán en el tramo comprendido entre Vuelta de Obligado y Laguna Esmeralda, avanzando hacia el sector norte en dirección al barrio De las Aves.

La obra es ejecutada por administración, con maquinaria y personal municipal, lo que permite optimizar la logística y garantizar un seguimiento permanente de cada etapa de los trabajos.

Para llevar adelante esta intervención, el Municipio realizó la adquisición de hormigón e insumos necesarios, lo que implica una inversión de 266 millones de pesos financiados íntegramente con recursos municipales.

La pavimentación de esta arteria representa una mejora significativa en la conectividad y accesibilidad del sector, favoreciendo la circulación vehicular y el tránsito peatonal en condiciones más seguras para las vecinas y vecinos.

De esta manera, la gestión municipal continúa avanzando con obras estratégicas que fortalecen el desarrollo urbano, mejoran la infraestructura de la ciudad y acompañan el crecimiento de Río Grande.