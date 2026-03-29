Malvinas: Victoria Villarruel viajará a Ushuaia para participar del acto por el 2 de Abril

Enfrentada abiertamente con Javier Milei, Villarruel desarrolla una agenda autónoma que no solo incluye su actividad parlamentaria, como titular del Senado, sino también visitas a distintas jurisdicciones y encuentros con mandatarios de pelajes variopintos .

Gustavo Melella y Victoria Villarruel recorren el cenotafio que homenajea a los caídos en el Conflicto del Atlántico Sur.

En otro pasaje, la funcionaria citó la encíclica «Laudato Sí» del Papa Francisco para referirse al «daño ecológico» que las potencias causan en el Atlántico Sur. «Debemos implementar políticas hemisféricas que aseguren el cuidado de nuestra casa común, que es América, frente a la avidez de las potencias extracontinentales que saquean, degradan y agotan las riquezas de nuestro océano», reclamó.

Cabe recordar que su padre, Eduardo Villarruel, combatió para el Ejército Argentino en el Conflicto del Atlántico Sur, por lo que Malvinas es un tema de interés personal para la funcionaria.

Gustavo Melella, por su parte, atraviesa una de sus horas más álgidas al frente de la gobernación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, distrito jaqueado por una importante crisis económica.

En los últimos meses, la isla fue azotada en distintos frentes. Por un lado, la merma de la recaudación y los recortes de fondos de Nación hicieron mella en su economía. Asimismo, la decisión de quitarle aranceles a los teléfonos importados jaquea a la industria austral y su régimen de promoción industrial.

A eso se sumó, a principios de año, la intervención del Puerto de Ushuaia decidida por el Gobierno, que le quitó autonomía a la provincia para administrar una de las terminales más importantes de la Argentina.

Ante este escenario, Melella presentó esta semana un amplio paquete de leyes para dinamizar la economía, que incluyen tópicos como educación, desarrollo, trabajo, infraestructura y salud, entre otros.

Los proyectos se nuclean en el marco del «nuevo impulso fueguino» que incluyen las «transformaciones que la provincia necesita», para poder «seguir avanzando y creciendo», según indicó.

«Tal como lo dije el 1 de marzo estamos convencidos de que Tierra del Fuego no tiene otra opción que seguir transformándose. Han cambiado los tiempos, cambió el mundo, cambió el país, cambió la cultura, la sociedad, vivimos en estos permanentes cambios, y nosotros tenemos que seguir también ese camino de ir adaptándonos a la nueva realidad”, comentó el mandamás.

Y completó: “Estas leyes tienen que ver con la salud, la educación, con nuestra obra social, pero también tienen que ver con la infraestructura sanitaria y educativa, con la protección de la niñez, tienen que ver con la agilización de trámites para que el Estado no sea tan burocrático. Tienen que ver con que realmente los fueguinos y fueguinas no sientan el peso del Estado, todo lo contrario, que vean, que sientan que el Estado los acompaña”.

Fuente: Ámbito